„Gondolkodás nélkül odaadatuk volna a vesénket, csak hogy a fiunk újra futballozhasson. A felségem vércsoportja ehhez megfelelő, de az orvos azt mondta, ez sajnos nem így működik. Nem tudom, de remélem, fejlődik majd annyit az orvostudomány, hogy ezt meg lehessen oldani.”

Ez már csak azért is fontos lenne, mert a fiatal futballista megmaradt veséje sem teljesen egészséges.

„Márk megsérült, eltávolított veséje látta el a szerv fő feladatát, mert kétszer nagyobb volt, mint ami megmaradt, s most annak, a kisebbnek kéne pótolnia, amit kivettek. Krónikus veseelégtelenséget állapított meg nála az orvos. Fájdalmai nincsenek, de ezek után is sok vizsgálat vár rá, lelkileg sincs jól. Azt hiszem, még nem tudatosult benne teljes egészében, hogy mi is történt vele. Hallani sem akar arról, hogy nem futballozhat többé. Többszörös korosztályos-válogatott futballista, nemrég egy másik sérülés miatt csúszott le a kerettagságról, most pedig jött ez az újabb trauma. Még nem tudjuk, hogy fogunk ebből mindannyian kilábalni.”