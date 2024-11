A Ferencváros 20 éves támadóját a 89. percben, még 1–0-s német vezetésnél, Varga Barnabás helyére küldte pályára Marco Rossi. Gruber a mérkőzés után így nyilatkozott klubja honlapján első válogatott meccséről:

„Nagyon boldog vagyok. A szívem mélyén számítottam rá, örültem, hogy beálltam és egy-egy lett a mérkőzés. Ennyi ember előtt még soha életemben nem játszottam. A meccset nézni is jó, de így átélni ezt az egészet fenomenális. Nagyon örültem az egyenlítésnek, a hatvanezer helyszínen szurkolóval együtt ünnepeltem én is!”

A győri születésű Gruber Zsombor kisgyerekként lett a Győrszentiván játékosa, ahol sokáig az édesapaja volt az edzője. Ezt követően került az ETO-ba, ahol öt évet töltött el. Tizenhárom évesen a Puskás Akadémia igazolta le, ahol összesen négy évet futballozott. 2021-ben a svájci bajnok FC Basel vette kölcsön, majd egy rövid csákvári és zalaegerszegi kitérőt követően az FTC játékosa lett.

Gruber – akinek megszerzését az idén februárban jelentette be a Ferencváros, ám valójában csak az aktuális idény kezdetén csatlakozott a bajnokcsapathoz – eddig remek hónapot tudhat maga mögött. November 3-án meglőtte első találatát az FTC színeiben, 7-én gólpasszal járult hozzá a Dinamo Kijev 4–0-s kiütéséhez az Európa-ligában, ahol szintén bemutatkozhatott, majd érkezett a válogatott meghívó, ami, hogy mit is jelent számára, arról a Magyar Nemzetnek beszélt:

Mindent. Kisgyerekkorom óta ez volt az egyik nagy álmom, de szerintem minden futballista arról álmodik, hogy egyszer a saját hazáját képviselheti. Bevallom, egy kicsit számítottam rá, hogy el fog jönni ez a pillanat, nagyon örülök, hogy húszévesen megadatott nekem. Bízom benne, hogy nagyon sok meccsem lesz még a nemzeti csapatban...