Nem volt egyszerű begyűjteni az újabb három pontot a fővárosi gárda ellen, hiszen a szlovák edzőpáros által irányított, több idegenlégióst is felvonultató vendégek, nagyon szervezetten védekeztek, ráadásul a szlovén válogatott Pasar parádézott a kapuban. Az ETO fölénye viszont a második félidő elején, egy remek támadást követően, góllá érett: Sali beadását az amerikai White értékesítette, s ezzel újabb fontos győzelmet könyvelhetett el a győri csapat. Az a zöld-fehér együttes, amelyből ezúttal hét labdarúgó, öt felnőtt-, és két utánpótlás válogatott játékos is hiányzott. A szakmai stábnak így kissé át kellett alakítani a védekezést, Savanya és Horvathova is kénytelen volt egy sorral hátrébb húzódni, de Borókkal, Salival és Nagy Fannival kiegészülve, kiválóan oldották meg a védőmunkájukat. (Az őszi szezonban az ETO, a tíz tétmérkőzéséből, nyolcon nem kapott gólt). Középpályán Süle, Abambila és Kern remekül szervezte a játékot, és mellette az ellenfél támadásait is jól szűrte meg. A támadó trió - Vachter, White, Kocsán - állandó veszélyt jelentett az ellenfél kapujára, ráadásul mindig van közülük olyan, aki találatával eldönti a soros találkozót.

Kocsán remek formában futballozik az őszi szezonban.

Fotó: eto.hu

Az ETO-ra idén még három nagypályás csata vár - az őszi idény végén lesz még egy országos teremfocitorna Budaörsön -, legelőször szombaton Pécsre utazik, ahol a jól szereplő újonc PMFC otthonában szerepel, majd jövő pénteken 20 órakor, televíziós mérkőzésen, a Puskás Akadémiát fogadja rangadón a győri stadionban, végül pedig Soroksáron fejezi be a szezont. A klub háza táján mindenki bizakodik, hogy a lányok lendülete kitart a hátra lévő összecsapásokra, és akkor története során először, őszi bajnok lehet az ETO.