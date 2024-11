A pécsi találkozó kapcsán több nehézséggel is meg kellett küzdenie az együttesnek. A mérkőzés előtt kiderült, hogy a már régóta maródi Bíró, Vida, Öreg, Topalov négyes mellett két válogatott játékosára, Kovácsra és Vachterre sem számíthat Dörnyei Balázs vezetőedző, akinek ebben a helyzetben az is nagy segítség volt, hogy sérülése után Frajtovic viszont vállalt egy félidőt.

Az eddig a vártnál jobban szereplő újonc PMFC ellen végig összeszedett volt az ETO, amely nagyszerű gólokkal végül magabiztosan gyűjtötte be az újabb három pontot.

Örömteli, hogy a csapat védekezése, Borók, Nagy F. és Abambila vezérletével, megint kimagasló volt, az ellenfelek nyolc(!) mérkőzés óta nem találtak a győri kapuba. Biztató még, hogy a fiatalok, Sali, Horvathová és Kern egyre bátrabban futballoznak és egyre nagyobb értékei a csapatnak. (Rajtuk kívül ezúttal három húsz év alatti győri játékos – Krizsan, Németh V., Tóth S. – is szerepet kapott csereként.)

A zöld-fehérek támadójátékát továbbra is meghatározza a Kocsán, Savanya, White trió gólerőssége, valamint biztató az is, hogy Süle megszerezte idei első bajnoki találatait.

A hibátlan mérleg fantasztikus, ám nincs megállás, a csapat már készül az idény utolsó hazai mérkőzésére, amely pénteken 20 órakor, a győri stadionban lesz, és amelyen az egyik nagy vetélytárs, a Puskás Akadémia ellen kell folytatni a menetelést.

A bajnokság állása

1. ETO 10 10 0 0 30 – 3 30

2. FTC 10 8 0 2 34 – 7 24

3. MTK 10 8 0 2 25 – 5 24

4. Puskás A. 10 8 0 2 21 – 7 24

5. DVTK 10 4 2 4 14 – 17 14

6. Honvéd 10 4 1 5 11 – 15 13

7. Szeged 10 4 1 5 12 – 18 13

8. PMFC 10 3 2 5 12 – 19 11

9. Viktória FC 10 3 2 5 8 – 27 11

10. Szekszárd 10 2 3 5 15 – 16 9

11. Soroksár 10 0 1 9 3 – 27 1

12. Astra HFC 10 0 0 10 2 – 26 0