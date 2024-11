Újbudáról és Marosleléről is érkeztek csapatok, és itt voltak a szektorlabda – közismertebb nevén gombfoci – világ és Európa-bajnok játékosa, Szathmáry Károly és Mártonfi István – számolt be örömmel a hétvégi találkozóról Inczédi Gergő főszervező, a SMAFC szakosztályvezetője.

A gombfoci, avagy a szektorlabda soproni hódolói negyedik alkalommal szerveztek versenyt.

Fotó: SMAFC

– A verseny most elsősorban nem is a másik legyőzéséről szólt, hanem a minőségi játék megéléséről. Jó társaságban, kiváló sporttársak között pedig erre jó az esély. Persze a sportember szeret győzni, de amikor barátok érkeznek messzi földről, hogy élvezzék ugyanazt a játékot, amit magunk is szeretettel játszunk, akkor helyrebillen a világ – fogalmazott Inczédi Gergő.

Ezúttal négy utánpótlás csapat és négy felnőtt mérte össze felkészültségét. A fiatal korosztályt képviselte a Líceum csapata, a Lackner Kristóf Általános Iskola, valamint a soproni Farkas család, illetve a sportág bajnokának, Mártonfi Istvánnak a gyermekeiből álló csapat.

– A nyolc három tagú csapat egy teljes kört játszott, így mindenkinek jutott elsőre hét mérkőzés. Egy csapatmeccsen három találkozót játszunk, ahol a siker kettő, a remi egy, a vereség nulla pontot ad. A három eredményt összeadva pedig kiderül, melyik csapat bizonyult jobbnak. Az alapszakasz után kis híján hármas holtverseny alakult ki, a Líceum csapata ugyanis hősiesen leikszelt a SMAFC-cal – számolt be a verseny menetéről a szakosztályvezető.

A szektorlabda hazai legjobbjai nyertek

Az alapszakasz után az egymás mellett álló csapatok egymással vívtak teljes kört a jobb helyezés eléréséért. A rendezvény sztárvendégei, a gombfoci sport nagyágyúi, Szathmáry Károly, Mártonfi István és Balázs Máté is beszálltak a versenybe. Végül az ő profi triójuk nyerte meg a soproni csapatbajnokságot, miközben a többiek tanulhattak tőlük.

A videón 2:50-től látható beszélgetés a szektorlabdáról: