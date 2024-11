Eljött a sokak által régóta várt pillanat: tegnap Törökország ellen Debrecenben megkezdte szereplését a magyar női kézilabda-válogatott az osztrák–magyar–svájci közös rendezésű Eb-n. Azt is írhatnánk, tíz éve erre vártak a sportág kedvelői. Hazánk ugyanis 2004-ben önállóan, 2014-ben pedig a horvátokkal együtt rendezett kontinenstornát. A korábbi rendezvényekből Győr mindig kivette a részét, ezúttal azonban a magyar városok közül Debrecenre esett a szervezők választása.

Valamennyi Eb szívet melengető emléket hagyott minden magyarban, nekem azonban mégis az 1995-ös világbajnokság áll legközelebb a szívemhez. Talán azért, mert a női kézilabda-vb akkor még inkább hasonlított egy családias rendezvényhez, mint üzleti vállalkozáshoz. A majdnem három évtizeddel ezelőtti vb sikerére jellemző, hogy emlékeim szerint minden győri meccset telt ház előtt rendeztek.

A jó hangulatot a Laurencz-csapat remek sze- replése alapozta meg: a lányok kiválóan játszottak, és ennek a döntőbe jutás volt a jutalma. Bécsújhelyen rendezték a finálét – a Magvassyhoz képest egy palotában –, és a magyar szurkolók ott is szinte hazai környezetet teremtettek. A mieink sajnos vereséget szenvedtek Koreától, de az ezüstérem is szépen csillogott a játékosok nyakában. A magyar válogatott számára a bankettet a győri Zöldfa étteremben tartották. Az este folyamán ezen megjelent a Republic együttes és a Pepi zenekar felszerelésén röpke koncertet adtak a lányok tiszteletére. Az egész étterem együtt énekelte a Szállj el, kismadár! című slágert, ami a magyar csapat nem hivatalos indulója is volt.

Azóta sok minden változott, többek között a magyar női válogatott játékereje is. A mostani Eb-n már a négy közé jutás is nagy eredmény lenne.