A szokottnál keményebb mérkőzést játszott az SZPA-HSE otthonában az UNI Győr-SZESE a női kosárlabda NB I/B-ben. A játékvezetők engedték a házigazdák agresszív stílusát, aminek súlyos sérülések lettek a következményei. Az biztos, hogy a mérkőzésnek lesz folytatása a pályán kívül, ugyanis nem volt egészségügyi személyzet a csarnokban, ez viszont kötelező.

Másfél perccel a vége előtt súlyos sérülések és az egészségügyi személyzet hiánya miatt ért véget a győriek NB I/B-s meccse.

SZPA-HSE–UNI Győr-SZESE 54–43 (15–16, 17–18, 14–6, 8–3) Budapest, NB I/B-s mérkőzés, Zöld csoport. V.: Gyurka, Szántó. UNI Győr: Szabó L. 6/6, Mihály E. 3/3, Szűts 9, Sághi K. 2, BÁNSZEGI 8. Cs.: Mészáros 5, Evellei 4, Mihály P. 3, Sándor, Oláh 2, Deák 1. Edző: dr. Barthalos István.

Súlyos sérülések

A mérkőzésen nem volt orvosi személyzet, így amikor a vége előtt nem sokkal a győriek egyik játékosa megsérült, a vendégek nem folytatták a játékot. Várhatóan a szövetségnél emiatt panaszt is nyújtanak be. Két játékos is a győri sürgősségin kötött ki, egyikük agyrázkódást szenvedett, míg a másikuknak a kézfeje törött el többszörösen, várhatóan műteni kell.