A Valtellina Wine Trail Közép-Valtellina ősi falvaiban, valamint a környék legrangosabb pincészetein keresztül halad. Olyan népszerű futóverseny, hogy a tavaszi nevezéskor fél óra alatt betelnek a helyek. Pedig nem kevesen teljesítik a távokat, idén csak a félmaratont 1370-an futották le. Köztük a SMAFC kilenc hobbifutója, Horváth József elnökkel az élen. Őt faggattuk a csodás olasz hegyvidéken teljesített kihívásról.

A SMAFC lelkes csapatának egyik fele az olaszországi viadal rajtja előtt.

Fotó: SMAFC

– Már sokat hallottam erről a versenyről, amit több mint tíz éve minden ősszel megrendeznek. Nemcsak a hegyi pálya miatt nevezetes, hanem arról is, hogy a versenyzők útja borospincéken, várudvarokon, lakott falvak kis terein, szőlőültetvényeken át vezet. Gyönyörű a táj és fantasztikus a hangulat, a helyiek is buzdítják a résztvevőket. Nem is egy helyen zenekar állt a frissítőpontoknál – mesélte élményeiket Horváth József, aki azt sem hallgatta el, hogy a terep kegyetlen: a félmaraton távjánál 900 méteres szintkülönbséget kellett leküzdeni. Lépcsőkön, meredek kaptatókon, sziklás lejtőkön, hidakon, kerteken, néha boroshordók között, máskor piknikező helyiek mellett vezetett az út.

A Comói-tótól északra fekvő Valtellina futóversenye a sportot, a gasztronómiát és a bort ötvözi egyedülálló módon. Három távon indítanak futókat: 13, 21 és 42 kilométeren, utóbbinál a szintkülönbség 1750 méter! A profikat is próbára tevő terepen ugyanakkor annyi a különleges látnivaló, hogy hobbifutók is örömmel vállalják, legfeljebb lassabban érnek célba.

Jövőre visszatér a SMAFC csapata

A SMAFC volt és jelenlegi atlétáiból álló soproni csapat mind a kilenc tagja sportolókhoz méltó idővel futotta le a félmaratoni távot. Az élmény annyira meghatározó volt, hogy jövőre újra startvonalhoz szeretnének állni az olasz hegyekben. Élükön természetesen elnökükkel, Horváth Józseffel.