„Sokat köszönhetek az ottani edzőimnek, de a fejlődés érdekében megkerestük Petrov Ivánt, hogy szeretnénk itt folytatni az úszást. Azt gondolom, nagyon jó döntés volt, több világversenyre, közte két olimpiára is kijutottam győriként, Rióban még Székesfehérvárról kvalifikáltam magam. Nagy jó a csapat, a légkör Győrben, örülök, hogy ennek a közegnek lehetek a tagja.

Ami nagy pozitívum volt Győrben, hogy a sport mellett nagy hangsúlyt fektetnek a civil életre, ezen belül a tanulásra. Ezért is volt számomra fontos, hogy a győri egyetemre beiratkozzam.

A sport és rekreáció szakon gyakorlatilag a szakdolgozatírás közben vagyok, már csak a befejezése van hátra. A téma természetesen az úszás, a magyar és a svájci úszás elmúlt huszonöt évét hasonlítom statisztikai adatokból. Azt azért el tudom már mondani ennyi év után, hogy a tanulást nem egyszerű az élsporttal összeegyeztetni, de a Széchenyi-egyetem minden segítséget megadott, megad, tolerálják, hogy sok a verseny és az edzőtábor” – mondta el a győri úszó, aki addig úszik, amíg jólesik neki.

„Volt, amikor nagyobb nyomást éreztem a sportban, én is üldöztem az eredményeket, de most már eljutottam oda, hogy élvezem a versenyzést, az edzéseket, mondhatni, újra szerelembe estem a sportággal.

Felszabadultan tekintek az egészre, és ez szerintem a teljesítményemen is látszik. Az úszás rengeteget adott, emlékszem, mikor az Universiadén álltam a dobogón, akkor gondoltam végig, mi mindent köszönhetek annak, hogy ezt csinálom. Bejártam a világot, sok embert megismertem, barátokat szereztem, élmények értek, melyben persze volt rossz is, de ez is formált mint ember. Szóval jól érzem magam a bőrömben, és még örömmel úszom, de közben azért már tervezem a sportolás utáni életet. Az azonban biztos, hogy egy részem mindig úszó marad” – mondta végezetül Sebestyén Dalma.

A sportolóval tavasszal készült podcast-beszélgetés, ami itt hallgatható meg: