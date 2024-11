Mint azt írják: "A régióban jól ismert Tibi bácsi a gyerkőcök nagy kedvence a maga 2 méteres magasságával és a nagyon mély hangjával. Hisszük, hogy a rutinos utánpótlás edzővel az élen gyönyörű sikereket ér el egyesületünk futball szakága."

A szakember így nyilatkozott eddigi pályafutásáról és az új szerepköréről: "1998 óta edzek gyerekeket, 2000-ben pedig már meg is alapítottam a Sasfészek FC egyesületet. Három évvel később felkértek, hogy dolgozzam ki a Gyirmót SE utánpótlását is. Több mint két évtizeden keresztül voltam az Ovifoci Klub edzője, városunk harminckét óvodájának negyedét, vagyis nyolc intézményt irányítottam. Ezek mellett tíz éven át vezettem Győrben az Magyar Labdarúgó Szövetség ovis Bozsik-programját. 2010 óta Győrladaméron dolgozom gőzerővel azon, hogy az ottani utánpótlás jól működjön. Hat éve kezdtem a lány focival is foglalkozni, büszkén mondhatom, hogy az ETO FC kiskorosztályos lány utánpótlásában is sikeresen működtem. 2021 óta a Ladaméri Sasok lány utánpótlását is irányítom öt korosztályban. Hivatalosan szeptembertől vettem át a szakosztály vezetését. A legfontosabb célunk, hogy boldog focistákat neveljünk."

A klub továbbra is várja k a labdarúgás szerelmeseit. A jelentkezés folyamatos ennél a szakosztálynál is.