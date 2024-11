„Nagy örömünkre a répcevisi Szent András Karitász Csoportot kereste meg Bozsoki András, a helyi sportklub elnöke, s kínálta fel a lehetőséget, miszerint a Répcevis–Sopronhorpács szomszédvári rangadón gyűjthessünk Brunónak – mondta el érdeklődésünkre Kovács Istvánné, a csoport vezetője. – Nagyon jó érzés volt, hogy az első szóra csatlakozott a helyi önkéntes tűzoltó-egyesület és a faluból egy másik önszerveződő csoport is a jótékonysági főzésre. Lehetőségeinkhez és adottságainkhoz képest magas összeget sikerült összegyűjtenünk, melyet a jelen lévő családnak át is adtunk.”

Amint arról már a Kisalföld is beszámolt, a sarródi kisfiúnál DMD betegséget állapítottak meg és ahhoz, hogy elkerülje a kerekesszéket, génterápiával lehet a folyamatot megállítani. Ez pedig nagyon költséges eljárás. Ehhez szeretett volna hozzájárulni a répcevisi sportegyesület, ahogy korábban az egyházasfalui futballcsapat is. Az említett mérkőzés kezdőrúgását Hajszán Gyula, a Rába ETO és Halmosi Péter, a Haladás volt válogatott labdarúgója végezte el, de megtisztelte az eseményt a Haladás több régi kiváló labdarúgója, Sebestyén Péter, Iszak Sándor, vagy éppen a soproni származású Gángl László is.

„Összefogott a környék szurkolótábora is Bruno gyógyulásáért – tette hozzá Bozsoki András. – Jótékonysági licitet hirdettünk meg a Hajszán Gyula, valamint Sebestyén Péter által felajánlott mezekre. A palettát színesítette a Sopron Basket női kosárlabdacsapatának két dedikált meze, illetve dedikált kosárlabdája, melyeket Barcza Attila országgyűlési képviselő ajánlott fel.”

Természetesen nem hagyta magára a civil szervezeteket a helyi önkormányzat sem, bár a település vezetőinek más közfeladatra is tekintettel kell lenniük.

„Önkormányzatunk szűkös anyagi lehetőségei miatt főleg erkölcsi támogatást tudott nyújtani az ötletgazdának és a szervezőknek – fogalmazott Hollósi Péter polgármester. – A kezdeményezést azért is fontosnak tartottuk, mert a család, az édesanya répcevisi származású, de igazából nem is kellett volna a családhoz kötődő személynek lenni, hogy segítsünk.”

A karitászcsoport december 1-jén tartja adventi vásárát a répcevisi plébánia udvarán, a befolyt bevételüket is Bruno gyógykezelési költségére ajánlják fel.

Aki szeretné a kisfiú gyógyulását támogatni, a 12094318-01989996-00100008 adománygyűjtési számlára küldött utalással tud segíteni.