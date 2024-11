A Lajta-partiak sorozatban nyolcadik győzelmüket aratták a szezonban, úgy hogy közben nem kaptak gólt.

„Kiélezett volt a csata, igaz végig jól futballoztunk, domináltunk a mérkőzésen. Több lehetőségünk volt már az első félidőben is, de csak a szünet után sikerült vezetéshez jutnunk. Ezután már azt játszhattuk, ami igazán fekszik nekünk” – fogalmazott Weitner Ádám, aki hozzátette, nagyon büszke a labdarúgóira.

„Főleg a szerdai kupameccs után elismerésre méltó a teljesítmény. Egyébként az ETO elleni kupameccsen is megpróbáltunk futballozni. Nem az a csapat vagyunk, amely beáll bekkelni. Komplexen próbálunk eredményesek lenni, a fegyelmezett védekezés mellett igyekszünk a helyzeteket gólra váltani, de csupán a lehetőségeink harminc százalékát tudtuk eddig kihasználni, ám úgy érzem, ebben is jó úton járunk.”

Megszerezte első győzelmét az idényben a Gyirmót FC Győr II. A kék-sárgák gólgazdag mérkőzésen, 5–4-re múlták felül a Haladás MÁV csapatát, amelyhez így sokkal közelebb kerültek a tabellán.

A kék-sárgák egyébként már 4–1-re is vezettek a mérkőzésen, ám egyenlíteni tudott a szombathelyi együttes. A győztes hazai gól, Bagó Bálint révén a 85. percben született.

„Az első félidőben nagyszerű játékkal és gólokkal szereztük meg a vezetést. A második félidőt ismét góllal nyitottuk, ekkor azt hitte a csapat, hogy megnyerte a mérkőzést, de az emberhátrányban játszó ellenfél nem így gondolta, kihasználta az adódó lehetőségeit és visszajött a mérkőzésbe. A végjátékban azonban ismét volt tartás a csapatunkban és megszerezte a győztes gólt, ezzel megszerezte a nagyon várt győzelmet. Gratulálok a csapatomnak” – nyilatkozta a találkozót követően Ördög József gyirmóti tréner.

A fordulóban Kröhn mesternégyesével magabiztos, 4–2-es győzelmet aratott az ETO Akadémia Dorogon, míg az FC Sopron jó első félidőt produkálva 1–1-es döntetlen ért el a Budaörs ellen.

A bajnokság állása

1. Bicske 14 12 0 2 28 – 7 36

2. M.-óvár 14 9 4 1 21 – 5 31

3. Veszprém 14 9 1 4 18 – 10 28

4. Budaörs 14 7 2 5 25 – 20 23

5. ETO Akadémia 14 7 2 5 26 – 27 23

6. Újpest II 14 6 2 6 22 – 19 20

7. Érd 14 6 2 6 17 – 14 20

8. Puskás A. II 14 5 4 5 18 – 16 19

9. FC Sopron 14 5 4 5 18 – 19 19

10. III. ker. TVE 14 5 3 6 32 – 27 18

11. Balatonfüred 14 5 3 6 13 – 17 18

12. Dorog 14 4 5 5 20 – 22 17

13. Komárom 14 3 5 6 17 – 19 14

14. Kelen SC 14 3 2 9 10 – 26 11

15. Haladás 14 1 6 7 19 – 34 9

16. Gyirmót II 14 1 3 10 15 – 37 6