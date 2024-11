A zöld-fehérek a két pont megszerzése esetén biztosan a Bajnokok Ligája B csoportjának élén zárja a naptári évet, a kézilabda Európa-bajnokság miatt ugyanis most szünetel a klubidény. A zöld-fehéreknek a Rapid Bukarest–Audi-ETO a 298. mérkőzésük a BL-ben, ebből 224-et megnyertek.

Kristina Jörgensen biztosan kihagyja a Rapid Bukarest–Audi-ETO találkozót.

Fotó: gyorietokc.hu

A Rapid a leghosszabb nyeretlenségi sorozatában van a topligában, hat egymást követő mérkőzésen nem tudott győzni, ráadásul a román csapat kapta eddig a legtöbb gólt, 230-at, 12-vel többet, mint az utána következő.

A győriek a bajnokságban kilenc győzelemmel állnak a tabella élén, kedden 32–22-re nyertek a Szombathelyi ellen. A Rapid ugyanakkor a hatodik helyre esett vissza a román pontvadászatban, miután a Dunarea Braila elleni 35–35-ös döntetlent ért el a hét közepén.

Nyilatkozatok a Rapid Bukarest–Audi-ETO találkozó előtt

Per Johansson, a győriek vezetőedzője így nyilatkozott a várakozásairól: „A Rapid elleni idegenbeli mérkőzéssel kapcsolatban azt kell megértenünk, hogy teljesen más lesz, mint otthon játszani velük. A saját csarnokukban erősebbek lehetnek, és valószínűleg vissza is szeretnének vágni a legutóbbi vereségért. Úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon kemény meccs lesz, de mi nem hagyjuk magunkat, és mindent megteszünk azért, hogy ne sikerüljön nekik pontot vagy pontokat elvenni tőlünk, mert nekünk is nagy szükségünk van ezekre.”

„Mindig egy kicsit más idegenben játszani ezekkel a csapatokkal. Nagyon jó hazai pályájuk van, sok szurkolóval, és biztos vagyok benne, hogy megpróbálnak még több energiát vinni ebbe a meccsbe. Nagyon elégedett vagyok a múltkori teljesítményünkkel, nagyszerű volt a hangulat az arénában, és jó csapatjátékot mutattunk. Most is meg kell próbálnunk ugyanezt nyújtani, és bár tudjuk, hogy valószínűleg nehezebb mérkőzés lesz, hiszen a sérültjeik közül néhányan lehetséges, hogy visszatérnek. Igyekszünk alaposan, és a lehető legjobban felkészülni azokra, akik játszanak – fogalmazott a győriek norvég válogatott balátlövője, Kristine Breistöl, aki legutóbb háromszor talált be a románoknak. – Minden meccset meg kell nyernünk és megmutatnunk, hogy tudunk jobban játszani, mint ahogyan októberben tettünk. Úgy gondolom, a válogatott szünet után lejátszott meccseink rávilágítottak, hogy jó úton járunk, csak tovább kell mennünk.”