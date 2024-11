Míg tízéves nem lesz, csak külföldi versenyeken mutathatja meg a Rába ETO Győr SE cselgáncsozója, Szabó Bendegúz, hogy mire képes. Legutóbb a szlovákiai Galántán sikerült a dobogó legfelső fokára állnia. A győri Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola 2. osztályos diákja nagyon elszánt, mint mondta, egyszer olimpiai bajnok szeretne lenni.

Szabó Bendegúz a Rába ETO elnökével, egyben edzőjével, Kovács Jánossal.

Fotó: Rába ETO Győr SE

„Hat országból több mint hatszáz induló vett részt ezen a nemzetközi versenyen. Négy meccset vívtam, és mivel mindegyiken nyertem, aranyéremmel és csodás serleggel utazhattam haza. Volt ukrán, szlovák és magyar ellenfelem is. Eddig ez volt a legnagyobb élményem ebben a sportágban. Örülök, hogy már versenyezhetek és hogy több alkalommal akasztottak érmet a nyakamba. Szerintem a szüleim sem gondolták volna ezt, mikor négyéves koromban elvittek egy ukido edzésre. Eleinte furcsa volt, de aztán nagyon megszerettem. A dobások a kedvenceim, de a dzsúdó összes elemét szeretem. Barátságokat is sikerült kötnöm, aminek nagyon örülök. Nagy álmom, hogy olimpiai bajnok legyek. Tudom, hogy rengeteg munka vár még rám addig, de már most heti négy edzésen készülök a soron következő versenyre” – kezdte Bendegúz, aki amellett, hogy belekezdett a dobolásba, heti két alkalommal még úszni is jár.

„Megnéztünk egy hangversenyt, és aztán a dobot választottam. Ez valahogy jobban tetszik, mint bármi más hangszer. Az iskolából mindig a napközi után visznek haza vagy edzésre a szüleim. Eddig úgy veszem észre, sikerül a sportot összeegyeztetni a tanulással. Két hét múlva újra Szlovákiában állhatok tatamira. Nagyszombaton rendeznek versenyt, ahol szeretnék ismét jól szerepelni. Ugyan kilenc érmet már szereztem, de még bőven van hely a szobám falán” – folytatta a fiatal sportoló.

Ukidóból a Rába ETO dzsúdósai közé

„Nagyon pici volt még, mikor valami sportot kerestünk neki, így utólag azt gondoljuk, jó döntést hoztunk, mikor az ukidóra kezdtük el hordani. Azóta pedig csak egyre nagyobb lett, és jöttek az igazi dzsúdós edzések. Mi is ugyanúgy részesei vagyunk, annyi különbséggel, hogy mi nem vagyunk vele ott a tatamin. Visszük és hozzuk az edzésre és a versenyre egyaránt. Örülünk neki, ha boldognak látjuk. Azért tartjuk fontosnak, hogy Bendegúz rendszeresen sportoljon, mert a mai gyerekeket sokszor az internet világa beszippantja. Látjuk, hogy jó kezekben van, mozog, barátságokat köt, ráadásul még sikereket is elér. Jó, hogy egy csapathoz tartozik, önfegyelmet és alázatot tanulnak, mindemellett a Rába ETO cselgáncs-szakosztálya az életre is nevel. Nem ringatjuk magunkat álomban, de boldogok lennénk, ha elérné minden célját az életben. Eleinte már annak örültünk, hogy egy-egy esésnél ő például 'kigurulta', míg más gyerekek kékre, lilára zúzták magukat. Javasoljuk mindenkinek ezt a sportágat és az egyesületet” – mondták a büszke szülők, Kelemen Ildikó és Szabó Ervin.