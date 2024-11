Gyurka János: – Jó szériában érkezett hozzánk az újvárosi csapat, és most is megmutatta, hogy számolni kell vele. A válogatott szünetből mindig nehéz visszajönni. Jól kezdtük a mérkőzést, de sajnos több hibát vétettünk, amivel magunkra húztuk az ellenfelet. Öt góllal is vezettünk, majd kimaradtak ziccerek, technikai hibákat vétettünk. Mentális kézben kell tartani egy ilyen meccset. Izgalmas mérkőzést játszottunk. Kellettek a jó egyéni teljesítmények, hogy ezt a nagyon fontos két pontot be tudjuk gyűjteni. Kapaszkodunk és dolgozunk kőkeményen.