Győri Audi ETO KC - MTK Budapest

Győr, Audi Aréna. Vezeti: Asztalos Bence, Szalay Zoltán

PERCRŐL PERCRE

5. perc: Nze Minko lövését védi elsőre Christe, de a kipattanó után már tehetetlen az MTK kapusa. 2-1.

3. perc: Ferenczy kísérletét hárítja Sako.

2. perc: Ryu találja el a kapufát. Fővárosi labdaszerzés után Poczetnyik lő gólt. 0-1. Azonnal jön a válasz Nze Minkótól. 1-1.

1. perc: Sako kezd a győri kapuban, a mezőnyben Varga Dalma, Ryu, Dulfer, de Paula, Blohm és Fodor. A vendégek kezdik a meccset. Az MTK kapujában Christe Dalma, mezőnyben Tóth Melinda, Poczetnyik, Bujdosó-Gerháth, Ferenczy és Andróczki. Sako védi Bujdosó-Gerháth lövését.

Nincs a győri keretben Toft, van Wetering és Housheer sem.

ELŐZETES

A fővárosi kék-fehérek legutóbb a másik újonc Szombathely vendégeként szenvedték el hatodik vereségüket, így továbbra sem tudtak elmozdulni a tabella aljáról.

Az Audi-ETO számára ez a mérkőzés jól szolgálhatja a felkészülést a következő Bajnokok Ligája-mérkőzésre, melyet szombaton 18 órakor Győrben a román Rapid Bucuresti ellen vívnak majd meg Győri-Lukácsék.

„Ezúttal is szeretnék bevetni néhány fiatal játékost és folyamatosan rotálni, ahogyan tettem azt a Kisvárda és a Vasas ellen – mondta előzetesen Per Johansson vezetőedző. – Ezeken az összecsapásokon koncentráltak voltunk, és sikerült olyan megoldásokat is gyakorolnunk, amelyekre a későbbiek folyamán építhetünk. Most is hasonló céllal vágunk neki a találkozónak.”

„Ez a találkozó jó lehetőség lesz a fiataljainknak is, hogy játékidőt kapjanak, a többieknek pedig, hogy pihenjenek. Az ellenfélnek fiatalabb és rutinosabb játékosai is akadnak, akik végig nyomják majd az egész meccset és küzdeni fognak, hiszen ellenünk mindenki felszívja magát. Szóval végig fókuszáltnak kell lennünk” – fogalmazott Bruna De Paula, a győriek brazil játékosa.