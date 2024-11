Akárcsak két nappal korábban a szlovákok ellen, az első percek ezúttal is inkább a támadójátékról szóltak. A magyar válogatott labdaszerzéseire alapozva néhány gyors góllal 8–3-ra lépett el, Győri-Lukács Viktória háromszor is eredményes volt az első tíz percben. Klujber Katrin pedig előbb egy szemfülesen elcsent labdával és az ezt követő pimasz befejezésével, majd a saját hatosáról elért üres kapus góllal szerzett örömet a közönségnek. Alig telt el negyedóra és már tíz találat volt közte (13–3), a nemzeti csapatban pedig bemutatkozott Csíkos Luca, a 19 esztendős balátlövő kisvártatva első találatait is megszerezte válogatott mezben. A tíz gól környéki különbség állandósult, erről az első játékrész hajrájában mozdult el a magyar előny, a szünetig kilencszer eredményes jobbszélső, Győri-Lukács vezérletével, aki egymaga annyiszor talált be a pihenőig, mint a teljes ukrán válogatott.

A második félidőben nyugodtan kézilabdázva is növelni tudta jelentős előnyét Golovin Vlagyimir csapata, miközben a két napja debütált Tóth Nikolett is megszerezte első gólját a válogatottban. Az utolsó negyedórához közeledve alacsonyabb lett az iram, az ukránok valamelyest közeledni tudtak, a hajrában aztán a házigazda ismét megrázta magát és végül fölényes, 19 gólos győzelmet aratott. Ehhez Szemerey Zsófi az első félidőben és Janurik Kinga a második játékrészben egyformán nyolc védéssel járult hozzá, a mérkőzés legeredményesebbje Győri-Lukács lett.