Rapid Bucuresti–Győri Audi ETO KC 25–28 (11–15) Bukarest, Olyvalent Hall, női Bajnokok Ligája, B csoport, 8. forduló. V.: Xhema, Jahja (koszovóiak). Rapid: SANDRU – Ristovska 3, Janjusevic 4/1, González Ortega 1, KASSOMA 4, Stoica, Korsós 4/1. Cs.: Buceschi 1, GROZAV 7/1, Kouyaté 1, Ostase. Edző: David Ginesta Montes. Audi-ETO: TOFT – Hovden 1, HOUSHEER 5/3, NZE MINKO 8, Brattset Dale 2, De Paula 3, FODOR 3. Cs.: Sako (kapus), Dulfer, Rju 1, Blohm 2, Breistöl 1, Győri-Lukács 2, van Wetering. Edző: Per Johansson. Hétméteresek: 5/3, ill. 3/3. Kiállítások: 2, ill. 2 perc.

Hideg csarnok fogadta a csapatokat, a hőmérséklet az épületben legfeljebb 11–12 fok volt. A győriektől Kristina Jörgensen hiányzott, aki még otthon, az utolsó edzésen szenvedett vállsérülést. Az MR-vizsgálat után derül ki, hogy mekkora a baj.

Két hetesgóllal kezdődött a meccs, az elsőt a magyar Korsós, a másodikat a holland Housheer értékesítette. Az első akciógólra az 5. perc végéig kellett várni, Fodor második kísérlete a szélről már eredményes volt (1–2). A folytatásban sem potyogtak a gólok, a 9. percben esett az első román gól akcióból (2–3). Mindkét csapat sokat hibázott, a 11. percben 4–4 volt az állás. Sandru és Toft is több bravúrt bemutatott. A 14. percben a vezetést is átvették a házigazdák, amit Hovden gyorsan kiegyenlített, Nze Minko lerohanás után pedig újra az ETO-t juttatta előnyhöz. A győriek 4–0-ás rohanását (5–8) időkéréssel próbálta megállítani a Rapid edzője. A folytatásban állandósult a címvédő 2 gólos vezetése (20. perc: 8–10). A román csapat több labdát is eladott ezekben a percekben, ezt kihasználva megduplázta a különbséget a címvédő (8–12). A félidő hajrájában nem változott a távolság, 15–11 volt a zöld-fehérek javára.