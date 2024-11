Az élvonalba kilenc év után visszajutó ETO FC Győr számára nem indult jól a szezon, Borbély Balázs csapata egymás után négyszer kapott ki, sorrendben a Nyíregyháza, a DVSC, az MTK és a Kecskemét ellen is pont nélkül maradt.

Nem meglepetés, hogy a 45 éves szakember is úgy érzi, a szezon elején nem úgy jött ki a lépés, ahogy azt eltervezték.

„Lehet, hogy nem mértük fel jól, hogy mekkora különbség van az NB I és az NB II között. A saját csapdánkba estünk bele, elhittük, hogy minden rendben van” – mondta Borbély, aki azt is hozzátette, csalóka volt, hogy a felkészülési időszakban egymás után nyerték a mérkőzéseket.

Annak ellenére, hogy az elején nem jöttek az eredmények, Borbély szerint a mutatott játék biztató volt, de így is megfordult a fejében, hogy nem ő a megfelelő ember a feladatra.

„Nem egyszerű megélni egymás után négy vereséget, az is megfordult a fejemben, hogy nem én vagyok a megfelelő ember a feladatra. Viszont éreztem és máig érzem a bizalmat a vezetőség felől – fogalmazott a vezetőedző, aki tudta, hogy változtatni kell. – Folyamatosan jöttek az igazolások, az új játékosok, és végül összeállt egy stabil belső védőhármas, és minden megfordult.”

És hogy miért csak légiósok jöttek a nyáron? Borbély szerint magyar játékosokkal is tárgyaltak a nyáron, egyezségre azonban senkivel sem jutottak. Ráadásul Világi Oszkár az ETO mellett a DAC-nak és a Somorjának is a tulajdonosa, így például hiába akart Borbély magyar kapust, végül a dunaszerdahelyi csapatnál létszám felettivé váló Petrás Samuelt kapta meg, hogy „ő se feleslegesen kapja a fizetését”.

„Nem voltunk vonzók a magyar játékosok számára. Szendrei Ákossal személyesen beszéltem, neki a Győr nem volt elég, ő azt mondta, hogy inkább megharcol a helyéért a DAC-nál. Többen csak olyan összegért lettek volna hajlandók Győrbe igazolni, amit mi nem tudtunk megadni. Az egóharcokat nem szeretem, de azért ez egy elégtétel, hogy az igazolásaink beválni látszanak.”

A négyes vereségsorozat óta viszont nyolcas veretlenségi szériában (három győzelem, öt döntetlen) van az ETO, amely például legyőzte a Fehérvárt és döntetlent játszott a Ferencvárossal. Borbély szerint azonban nincs változás, továbbra is a biztos bennmaradás az ETO célja.

„Ha mást nem is, azt meg tudom ígérni a győri szurkolóknak, hogy mindent megteszünk, hogy minél több győzelmet gyűjtsünk a bajnokságban.”

