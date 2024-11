HR RENT-KOZÁRMISLENY–GYIRMÓT FC GYŐR 3–2 (0–1)

Kozármisleny, Kozármislenyi Stadion, 500 néző. Vezette: Berényi.

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter (Beke P., 83.), Vajda R., Gajág, Turi – Horváth D., Major S. (Rácz L., 90+5.) – Kócs-Washburn, Kirchner (Koszovscsuk, 83.), Debreceni Z. (Cipf, a szünetben) – Pesti (Horváth P., 74.). Vezetőedző: Pinezits Máté

GYIRMÓT: Rusák – Lányi, Hudák D., Csörgő V., Hajdú Á. (Helembai, 13.) – Katona M. – Horváth R. (Madarász, 79.), Kovács D. (Miknyóczki, 63.), Kiss N. (Hudák M., 79.), Ugrai (Adamcsek, 63.) – Piscsur. Vezetőedző: Tamási Zsolt

Gólszerző: Major S. (59.), Pesti (66.), Kirchner (73. büntetőből) illetve Ugrai (10.), Katona M. (82.)

A mérkőzésen három kiállítás történt: Kócs-Washburn (45.), ill. Piscsur (56.), Helembai (72.).

Piscsur kiállítása lendületet adott a hazaiaknak, akik előbb egyenlítettek, majd kettő gólosra is növelték előnyüket.

A találkozó záró szakaszában Katona Máté találatával ismét közelebb került a gyirmóti csapat a pontszerzéshez, de mivel újabb gól már nem született, így annak ellenére, hogy a félidőben még vezettek a kék-sárgák, ismét pont nélkül maradtak.

Pinezits Máté: - Az első tizenöt percben nem úgy játszottunk, ahogyan azt terveztük. Parázs hangulatú találkozó kerekedett, de a kiállítások után egy másik kezdődött. Elképesztő büszkék vagyunk játékosainkra.

Tamási Zsolt: - Korán sikerült vezetést szereznünk , s úgy is érződött, hogy kézben tartjuk a mérkőzést. Érthetetlen volt számomra is a visszaesés, de le a kalappal a srácok előtt, hogy nyolc mezőnyjátékossal is sikerült a szépítés, egyenlíteni azonban nem tudtunk.