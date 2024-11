Agrofeed UNI Győr–Eszterházy SC 79–53 (21–14, 21–19, 19–8, 18–12)

Győr, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: Kapusi, Hervay, Gombos.

UNI Győr: KÁMÁN B. 17/3, Nagy T. 10/6, KÖCSE 22/9, Linczmaier 4, KÁMÁN K. 12. Cs.: Bakon 9/6, Dani, Zalka, Gombos 1, Tóth-Erdei 2, Sólyom 2. Edző: Lógár Bence.

Lógár Bence: – Szeretnék gratulálni a fiúknak a teljesítményhez. Végrehajtották azt, amit kérek tőlük, agresszívak voltak, fókuszáltak és kemények. Az elején sikerült nagyon sok könnyű kosarat dobni labdaszerzésekből, ami megadta az alaphangot. Volt egy kisebb kilengésünk, de gyorsan helyre raktuk magunkat. Mérkőzés előtt nehéz helyzetbe kerültünk Horváth Ádi kiválásával, aki a meccs délelőttjén dőlt ki pár hétre, de félre tudtuk ezt is tenni. Tovább kell vinnünk ezt a lendületet, van két hetünk felkészülni a Tiszaújvárosra, ami nagyon nehéz derbi lesz. Folytatjuk a munkát, szeretnénk újabb győzelmeket szerezni. A szurkolóknak köszönjük, hogy ezúttal is velünk voltak.

SMAFC 1860 Soproni Egyetem–Vásárhelyi Kosársuli 91–85 (20–21, 26–14, 27–28, 18–22)

Sopron, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: Földesi Á., dr. Popgyákunik, Esztergályos.

SMAFC: Soós 2, Ölbey, RÁTVAY T. 13/3, FÜZI 32/6, RÁTVAY B. 30. Cs.: Papp 4, Bakk 6, Monostori 4, Kovács B. Edző: Farkas Dávid.

Farkas Dávid: – A mérkőzés előtt egy órával több csapatlista volt a kezünkben, hiszen többen a Testnevelési Egyetemről, többen munkából, többen pedig sérülésből lábadozva érkeztek meg, így fogalmunk sem volt, ki tudja vállalni a játékot. Ezer sebből vérzünk tehát továbbra is, de úgy látszik ez egy ilyen szezon lesz... Sokszor meg kellett nyernünk ezt a mérkőzést, de a legvégén felénk billent a mérleg nyelve, melyért úgy gondolom, meg is küzdöttünk. Fizikális, kemény mérkőzés volt, ezt is vártam.

Radobasket–UNI Győr-SZESE 68–65 (20–15, 16–15, 12–23, 20–12)

Törökbálint, NB I/B-s mérkőzés, Zöld csoport. V.: Czupi, Fajszi.

UNI Győr: POZSGAI 2, BOGNÁR 22/18, Szűcs 4, SÁGHI 13/9, EVELLEI 7. Cs.: Mészáros 9/6, Szabó L. 2, Pálosi 6/6, Szamos. Edző: dr. Barthalos István.