Darazsak Sportakadémia–Dávid Kornél KA 78–81 (24–34, 15–13, 20–14, 19–20) Sopron, női NB I, 250 néző. V.: Kapitány, Földesi Á., dr. Popgyákunik. Darazsak: KOVÁCS G. 11/3, VÖLGYI 8/6, TOMAN R. 16/9, Horváth B. 1, JEVTOVICS 34/3. Cs.: Szikszai, Csaplár-Nagy 6, Janzsó 2, Sinka-Pálinkás, Gergő. Edző: Szrdjan Radulovics. DKKA: VARGA S. 3, Takács 2, STRONG 24/9, Laufer 7/3, HEGEDŰS 16/3. Cs.: MARISA 24/6, Katona B. 3/3, Drávecz 2, Dávid, Szűcs L. Edző: Szentpáli Gergő.

Az élvonal két újoncának alsóházi rangadóján Kovács révén a hazaiak szereztek vezetést, ám erre légiósa, Strong eredményességére építve egy 11–2-vel válaszoltak a vendégek. A szakasz közepén Jevtovics közeli kosaraival tartotta a lépést ellenfelével a soproni együttes, ám a vendégeknek elsősorban Hegedűs révén mindenre volt válaszuk, és el is húztak 10 ponttal. A távolról első négy próbálkozásból hármat is értékesítő DKKA-val szemben a negyed második felében Csaplár-Nagy ügyes center kosaraival 10 ponton belülre kerültek a hazaiak. A nagy dobópárbajt hozó szakasz végén Strong hármasára Völgyi felelt triplával, de az utolsó szó a még soproni színekben Euroligát nyerő Varga Sára 2+1-es akciója formájában a DKKA együtteséé volt.

A nyitó negyed valóságos kosáresője után a második etap elején másfél percig nem született találat. Strong továbbra is túl erős volt a soproniaknak, a negyed derekán 21 pontnál járt, a különbség pedig 15 pontra nőtt. Toman R. villanásaival feljött 10 pontra a Darazsak és a vendéglátóknak több lehetőségük is volt lehetőségük e lélektani határon belülre kerülni, és ez a félidő végén Jevtovics újabb kosarával sikerült is nekik.

A második félidő úgy indult, ahogy az első véget ért: Jevtovics kosarával. Utána jó két percig nem esett kosár, majd Toman triplájával 3 pontra csökkentette hátrányát a Darazsak Akadémia. A folytatásban, bár Toman és Jevtovics is beemelt egy-egy hármast, Marisa jóvoltából tartotta szűk előnyét a DKKA, de a negyed hajrájában Kovács triplájával egyetlen pontra zsugorodott a vendégelőny, a szurkolók pedig elkezdték hangosan buzdítani a hazaiakat. Másfél perccel a harmadik negyed vége előtt Jevtovics büntetőivel átvette a vezetést a Darazsak Akadémia – egészen Marisa újabb hármasáig.