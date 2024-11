Mindkét csapat négy pontot gyűjtött eddig a bajnokságban, két-két győztes meccsel az MKC a 9., míg a Dunaújváros a 10. helyen áll a tabellán.

„Igyekeztünk a maximumot kihozni az elmúlt időszakból – mondta Faragó Luca, az óváriak beállósa. – Azok, akik nem szerepeltek a válogatottban néhány nap pihenőt is kaptak. Most pedig már teljesen a Dunaújváros elleni mérkőzésre készülünk. Oda kell figyelni ellenfelünkre, hiszen olyan csapatról beszélünk, amely megmutatta, hogy tud bravúrosan is játszani. Ugyanakkor bízom abban, hogy hazai pályán nem lehet gond és itthon tudjuk tartani a pontokat, hiszen a szurkolóink is plusz energiát adnak nekünk.”

„A dunaújvárosaik az utolsó két mérkőzésüket már meg tudták nyerni, nekik is több idejük volt felkészülni a találkozóra. Számunkra az a fontos, hogy kihozzuk magunkból a legtöbbet, hogy győzni tudjunk – tette hozzá Tóth Gabriella. ”