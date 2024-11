Nemrég derült ki, hogy hazánk legmagasabban jegyzett futballistája, Szoboszlai Dominik 6.24 millió fontot keres egy évben Liverpoolban, ami nagyjából 250 milló forint havonta.

A klubján belül Szoboszlai a 10. helyen áll holtversenyben, ugyanis a holland válogatott Cody Gakpo is ennyit keres. Ez a teljes Premier League-mezőnyt figyelembe véve a 79. helyet jelenti, amely pozíción 17 játékossal osztozik. A bajnokság másik magyarja, a Bournemouthban játszó, korábbi győri labdarúgó, Kerkez Milos 1.56 millió fontot kap egy évben, ami mintegy 760 millió forintnak felel meg.

Kényes téma

Idehaza a labdarúgók fizetése igencsak kényes téma, hivatalos adatokat nem is hoznak nagyon nyilvánosságra, csupán néhány információ alapján lehet következtetni, mennyit is kereshetnek valójában.

Az UEFA jelentése szerint 2024-ben havonta átlagosan 4,5 millió forintot tesz zsebre egy futballista a magyar élvonalban. Az NB I-ből kiemelkedik a Ferencváros, ahonnan akár havi 25 millió forintot is hazavihet egy játékos. A másodosztályban is jól meg lehet élni a fociból, ugyanis ebben a mezőnyben – bónuszokkal együtt – nem ritka az 1 milló forintos havi bér, de a nevesebb csapatok akár 6 millió forintot is kifizethetnek egy-egy játékosnak. Ugyan az NB III már csak félprofi (vagy félamatőr) liga, de ott is előfordul az 1 milló forintos havi fizetés.

Nyilván akadnak kivételek, ahol csupán a futball szeretete miatt, hobbiból áll össze a társaság, de mivel amatőr szinten egyre kevesebben futballoznak, a klubvezetőknek, támogatóknak bizony a zsebükbe kell nyúlniuk, ha ütőképes gárdát szeretnének kialakítani, vagy egyáltalán csak egy csapatot akarnak a bajnokságban elindítani. A játékos pedig nyilván nem saját ellensége, oda megy, ahol még meg is fizetik.

Manapság már a legtöbb amatőr klubnál, az ötöd-, sőt, a hatodosztályban is kapnak pénzt a futballisták. Utánajártunk, Győr-Moson-Sopronban mekkora összeget lehet egy-egy osztályban a meccsek után hazavinni.

Egymillió havonta?

Kezdjük a legmagasabb amatőr csoporttal, a vármegyei I. osztállyal. Itt egyáltalán nem ritka a havi fizetés, az aláírásért járó pénz vagy a meccsprémium, ami a győztes találkozók után jár. Nyilván az élcsapatoknál, melyek a feljutásért, a dobogóért vagy csupán a presztízs miatt küzdenek, komolyabb összegekről hallani. Nem csoda, hogy ezekben a csapatokban korábbi élvonalbeli futballistákat is megtalálunk. Úgy tudjuk, az osztályban van olyan gárda, ahol néhány játékos egy összegben 3 millió forintot tehet zsebre, ha öt évre aláír. Nyilván ehhez még hozzájön a győzelmek utáni meccspénz, vagy a célként kitűzött helyezés eléréséért járó összeg.

Az osztályban nem ritka a kölünböző kiegészítésekkel (ide tartozhat az utazásiköltség-térítés, vagyis a benzinpénz is) elért 300 ezer forintos havi jutattás, de hallani 600 ezres, sőt, 1,2(!) millió forintos fizetésről is.

Egy sportvezető szerint ebben az osztályban minimum 10 millió forint kell éves szinten egy középcsapatot fenntartani, de ha komoly eredményt szeretne elérni, legalább ennek a háromszorosát szükséges a csapatra költeni.

Ha valakinek nincs évente 2–3 millió forintja rá, vármegyei II. osztályú csapatot sem érdemes a bajnokságban elindítani. Ebben az osztályban maximum 150 ezer forintért focizik néhány játékos. Van, ahol havi béreket osztanak, de van olyan klub is, ahol csak meccspénz jár, ami nagyjából 10–15 ezer forint személyenként és nyilván győzelmekként. Hallani 600 ezer forintos fizetésről is, amit egy összegben az év elején kaphat meg a labdarúgó.

A legalacsonyabb szinten is jól járhatnak a futballisták. A vármegyei III. osztályban van olyan egyesület, ahol egy játékosnak egyszeri 700 ezer forintot fizettek aláíráspénzt. (Ez nyilván extrém eset, úgy tudni, rutinos, magasabb osztályt megjárt labdarúgóról volt szó.) Ehhez jött hozzá a kocsifutás és a gólprémium, utóbbi 10 ezer forintot jelentett. Van klub, ahol havi 40 ezer forint, plusz gólpénz jár, de nem minden játékosnak. Persze akad olyan csapat is, ahol „csak” a győztes mérkőzések után fizetnek 10–15 ezer forint prémiumot.