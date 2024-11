Kránitz János jól ismert szakember a mosonmagyaróvári kézilabda berkeiben. A rutinos edző 52 éve részese a helyi sportágnak, így van rálátása az MKC életére is. Egészségügyi okok miatt tavaly felhagyott az edzősködéssel, de elnökségi tagnak megválasztották két és fél hete. Nyílt levélben – melyet változtatás nélkül közlünk – fejezte ki aggódását a klub iránt, ahogyan írta, az elmúlt hetek, hónapok történései nem igazán tetszettek neki, de talán a most hétfőn történtek pozitív irányba fordítják a történéseket.

Kránitz János aggódását fejezte ki a mosonmagyaróvári kézilabda jövője kapcsán.

Fotó: mkcse.hu

Kérdések a mosonmagyaróvári kézilabda jelenlegi helyzetről

„Nem ma kezdtem a pályafutásomat, sok mindent megéltem már a kézilabdában, de az elmúlt időszak eseményei arra késztettek, hogy tollat ragadjak, mert méltatlan támadások érték a klubot és néhány olyan személyt, aki eddig a felszínen tartotta az MKC-t. Több kérdést is megfogalmaztam magamban, van, amit meg is válaszoltam.

Az első kérdésem: miért kényszerült lemondásra Guntram Thurnher? Csak nem azért, mert annyi bántás és gyalázkodás érte az ultrák, a szakmai stáb részéről? Ismereteim szerint ő nem akart feltétlenül távozni, de mégis meghozta ezt a döntést.

Nagyon egyszerű egyébként a helyzet. Meg kell kérdezni a csapatot, hogy ebben az időszakban, amióta tart ez az áldatlan állapot, a felkészülést érte-e hátrány? Bizton állíthatom, hogy semmiféle hátrány nem érte, minden anyagi és tárgyi eszköz rendelkezésre áll és állt, így erre nem fogható a gyenge szereplés.

Az is jó kérdés, hogy ha az elnök teljesíti az ultrák követelését, hogy hosszabbítson Gyurka János vezetőedzővel, akkor is ilyen balhé kerekedett volna? Szerintem nem, ami számomra felveti annak a kérdését, ki is állt az egész mögött.

Azt sem értem igazán, hogy ebbe az egészbe miért kellett belevonni a játékosokat? Ez nem az ő feladatuk, hanem az, hogy játsszanak, ahogyan az edzői stábnak is az, hogy felkészítse a csapatot.

Érdekes, hogy Gyurka János a háttérben maradt, miközben ő az első számú vezető? De miért? Azt gondolom, ha van kifogásolnivalója, azt kulturáltan elmondhatta volna.