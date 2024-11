"A sport nem politika. Szeretnék reagálni Szabó Miklós, Tibori-Pál Levente és Póda Péter sajtóközleményére. A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sport Egyesület hétfői küldöttgyűlésén azt kérték a küldöttektől, - akiket májusban, egyesületi tagjaink (sportoló gyermekeink) szülei választottak meg, - hogy egy olyan személynek adja át a körülbelül 260 fős utánpótlást, a munkacsarnokot, és az eszközöket, felszereléseket, emellett a SE által tulajdonolt profi csapatot működtető Kft-t, akit korábban sohasem látott sem Mosonmagyaróváron, sem a klubnál.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy kérésünk ellenére nem adtak információt arról, hogy ki fogja a jövőben irányítani az egyesület, milyen tervei vannak, milyen tőkét szeretne bevonni, milyen tervei vannak az ott kézilabdázó gyerekekkel, edzőkkel, stábtagokkal. Annak ellenére nem tájékoztattak minket, hogy időpontot is kértük polgármester úrtól, és egyeztettünk is vele, válaszok híján azonban kénytelen voltunk továbbra is bizonytalanságban tölteni a mindennapjainkat. Az elmúlt hónapokban ez sajnálatos módon mindennapos volt, a kollégákat, edzőket megviselték a rágalmazások, azok a támadások, amik nem voltak jogosak.