Továbbra sem tudni, mi lesz a Mosonmagyaróvár női kézilabdacsapatának sorsa. A múlt heti viharos napok után jelenleg nyugalom van a klub körül, ami talán annak is köszönhető, hogy a közelgő Európa-bajnokság miatt szünetel a bajnokság.

A Motherson Mosonmagyaróvár játékosainak akciója nem mindenkinek nyerte el a tetszését, akár nagy árat is fizethet ezért a klub.

Fotó: M4 Sport

Idézzük fel a történteket időrendi sorrendben. Az egész sztori múlt hétfőn kezdődött, mikor lemondott az addigi elnökség és ügyvezetés. Kiderült az is, hogy Guntram Thurnher, aki az egyesület elnöke és a klubot működtető kft. ügyvezetője volt, már a nyáron tervezte, hogy átadja a vezetést, de akkor még a politika és a főtámogató is marasztalta. Viszont augusztus végétől több oldalról is kemény kritikákat kapott. Voltak szurkolói fórumok, de előrelépés nem történt, így elkerülhetetlen lett a lemondás. A törvény értelmében egyébként Guntram Thurnher hatvan napig még a kft. ügyvezetője, így a mindennapi működéshez szükséges feladatokat ellátja, de döntést már nem szeretne hozni.

Quo vadis, Mosonmagyaróvár?

Időközben elnököt választott az egyesület Horváth Péter személyében, és bár eddig automatikusan az elnök ügyvezető is volt a gazdasági társaságban – melynek 100 százalékos tulajdonosa az MKC SE –, az új elnök ügyvezető nem lett. Megválasztása után első feladatai között említette, hogy mielőbb meg kell találni a kft. élére is a megfelelő embert.

Erre azonban nem került eddig sor, már csak azért sem, mert a választás másnapján a hattagú elnökségből hárman – talán a legfontosabb szereplők –, Szabó Miklós polgármester, valamint a névadó Motherson két képviselője, Tibori-Pál Levente és Póda Péter felfüggesztették elnökségi tagságukat, arra hivatkozva, hogy a küldöttállítás visszáságai miatt törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményeznek.

Szinte egyből érkezett a válasz az új elnök, Horváth Péter részéről, aki Öntsünk tiszta vizet a pohárba címmel adott ki közleményt.

Ekkor már lehetett érezni, hogy ez több lesz szimpla személyi vitánál. Szerdán a csapat is jelezte, hogy a folyamatokkal nem ért egyet. Az eszköz, amit választottak a lányok viszont a kézilabdás társadalomban nem aratott tetszést, a Magyar Kézilabda Szövetség fegyelmi eljárást helyezett kilátásba. Információink szerint akár komoly büntetésre is számíthat a klub, hiszen ezzel precedenst teremthet egy csapat. Úgy tudjuk, a magyar sport – így a kézilabda – egyik főtámogatója, a Szerencsejáték Zrt. is összehúzta a szemöldökét, ez a negatív reklám nem nagyon van az ínyükre.