Győrújbarát–Abda-VVFK Bau 5–0 (1–0)

Győrújbarát, 150 néző. V.: Köves K.

Győrújbarát: Szebényi – Varga J., Nyiregyházki, Varga R., Posta, Samodai (Szabó M.), Gál I., Bagó (Szabó Sz.), Czanik, Tar (Rácz), Rózsavölgyi. Edző: Tenk Balázs.

Abda: Csáktornyai – Tóth K., Maidics, Peczár, Lányi, Balogh L., Kovács Á., Wágenhoffer, Winkler (Simon M.), Kerékgyártó, Jász D. (Magyar P.). Edző: Szücs Gergely.

Gsz.: Samodai (2), Tar (2), Rózsavölgyi.

A mérkőzés összképe alapján teljesen megérdemelt a hazai csapat ilyen különbségű győzelme.

Jók: mindenki, ill. senki.

Tenk Balázs: – Úgy gondolom, nincs mit magyarázni: játékos, játékvezető, szurkoló csillagos ötös.

Szücs Gergely: – Futballra alkalmatlan pályán nem tudom, hogy mi vagy a játékvezetők voltak rosszak. Gratulálok a Győrújbarátnak.

Farkas László



Credobus Tehetségközpont–Üstökös FC Bácsa 1–3 (1–3)

Mosonmagyaróvár, 70 néző. V.: Hor- váth M.

Mosonmagyaróvár II: Molnár M. – Smeringa, Csóka (Radits), Kovács B. (Nagy K.), Mogyorósi (Horváth Á.), Molnár Z. (Ocskay), Baróti, Kocsis G., Torma, Gaál-Horváth, Herczeg (Pintér B.). Edző: Borbély Attila.

Bácsa: Kürnyek – Horváth Á., Halász M., Bella, Bakus, Szabó B., Nagy M., Gelencsér (Győri), Serfőző, Rigó D., Tankovics (Dobai). Edző: Germán Ferenc.

Gsz.: Rigó, ill. Szabó P., Bakos, Csóka.

Nagy lendülettel kezdtek a bácsaiak, hamarosan vezetést is szereztek. Szünet után az óváriak is bátrabban játszottak, de az eredmény már nem változott.

Jók: Csóka, Kocsis G., Gaál-Horváth, ill. Horváth Á., Bakus, Szabó B., Tankovics.

Borbély Attila: – Megint többet gon­doltam, s el is kezdtünk csapatként dolgozni, de ismét ennek az ellenszerét is megmutattuk. Egyelőre nem akarunk futballisták lenni.

Germán Ferenc: – Jó iramú mérkőzésen a hazai csapat egyenrangú ellenfél volt, viszont a kapu előtti határozottságunk eldöntötte a mérkőzést.

Sztranyovszky Attila