Mezőörs–Koroncó 2–2 (2–0)

Mezőörs, 615 néző. V.: Horváth M.

Mezőörs: Horváth M. – Böröczky, Kerékgyártó, Tóth L., Zámbó, Gergely (Nagy K.), Végh T., Molnár T., Dávid (Kreicz), Vári, Papp Sz. Edző: Bohner Roland.

Koroncó: Kokas – Molnár M., Csete (Fekete M.), Veller, Nagy P., Bieder, Nagy B. (Horváth D.), Lampert, Vörös Torma (Szabó Zs.), Orbán, Présinger. Edző: Makkos Tamás.

Gsz.: Vári, Végh T., ill. Orbán, Szabó Zs.

Az első félidőben egyértelműen a hazaiak kezdeményeztek többet, ennek meg is lett az eredménye, s kétgólos előnynél meccslabdája is volt a Mezőörsnek. A szünetben a vendégcsapat frissített, teljesen más felfogásban jött ki az öltözőből, kezdeményezőbbé vált és a játékrész közepén kiegyenlített. A gól után mindent egy lapra tett fel a Mezőörs, azonban a Koroncó jól védekezve blokkolta a befejezéseket. Igazságos eredmény született.

Jók: Tóth L., Végh T., Kerékgyártó, ill. Lampert, Szabó Zs, Weller.

Bohner Roland: – Úgy kezdtük a mérkőzést, ahogyan a nagykönyvben meg van írva. Kétgólos előnyre tettünk szert, amit az első félidőben meg is fejelhettünk volna. A második félidőben két nagy hibát elkövetve felhoztuk az ellenfelet. Több volt ebben a meccsben.

Makkos Tamás: – Jobban kezdte az ellenfél a mérkőzést és ezért kétgólos hátrányba kerültünk. Szünet után magunkhoz tértünk és az ellentétes félidők végül igazságos eredményt hoztak.

Bencze Károly