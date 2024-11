Üstökös FC Bácsa–Győrújbarát 0–1 (0–1)

Győr, 100 néző. V.: Fehér.

Bácsa: Kürnyek – Bakus, Halász M. (Dobai), Gelencsér, Tankovics (Reisinger), Serfőző (Győri), Nagy M., Horváth Á., Bella, Szabó B., Bauer. Edző: Germán Ferenc.

Győrújbarát: Koncz – Nyíregyházki, Gál, Czanik, Rózsavölgyi (Bagó), Tar (Paár), Posta, Varga R., Varga J., Samodai (Lakatos), Szabó Sz. (Szabó M.). Edző: Tenk Balázs.

Gsz.: Varga R.

A megyei foci első osztályában remek sorozatból érkező vendégcsapat az elejétől kezdve nyomás alá helyezte a gyáván játszó hazaiakat. Fölényük a 22. perc környékén érett helyzetekké, hiszen két percen belül kétszer is eltalálták a kapufát. A 31. perc a gólt is elhozta, amikor Varga Róbert szögletből fejelt a kapuba. 0–1. A második játékrészre egy sokkal bátrabb hazai csapat jött ki és sikerült is megváltoztatni a játék képét. Bár sok nagy helyzetet nem sikerült kialakítaniuk, Reisinger lábában ott volt az egyenlítés és a kapufát is eltalálták. A rutinosabb vendégek végül megőrizték előnyüket, így a jó első félidei játékuk alapján megérdemelten győztek.

Jók: Bauer, Szabó B., ill. Varga R., Nyíregyházki, Gál, Szabó Sz.

A megyei foci legutóbbi fordulójában ismételten nem talált legyőzőre a Győrújbarát az elsőosztályban.

Így látták az edzők a megyei foci legutóbbi fordulójának rangadója után

Germán Ferenc: – Ellentétes félidők után szenvedtünk minimális vereséget egy jó csapat ellen. Sajnos számunkra a tanulság a mérkőzésből az, hogy az első perctől kezdve koncentrálni kell a saját feladatunkra és nem szabad az ellenfél játékosait ennyire tisztelni.

Tenk Balázs: – Egy remekül felkészített csapat ellen egy félidőnyi jó játékkal és egy félidőnyi kevésbé jó játékkal szerintem megérdemelt győzelmet arattunk.

Alföldi Zoltán