A mérkőzés előtt 125. válogatottsága alkalmából köszöntötték Szöllősi-Schatzl Nadine-t, aztán éppen ő nyitotta meg a gólok sorát. Az első percek mindkét oldalon a hatékony támadásbefejezésekről szóltak, a magyar kapuban kezdő Szemerey Zsófié volt a meccs első védése a negyedik percben. Először az Európa-bajnokságra tíz év után kijutott vendégek tudtak egygólosnál nagyobb előnyt kiharcolni (5–7), s negyedóra elteltével is ekkora volt a szlovák fór (8–10). Ezt követően lendült igazán játékba új, piros mezében a házigazda, amely visszavette a vezetést (13–11), majd újoncot is avatott Tóth Nikolett személyében. Sok pontatlansággal kézilabdázott a magyar csapat, de a balszélre remekül beszálló – később a meccs legjobbjának megválasztott – Márton Gréta vezérletével így is vezetéssel térhetett az öltözőbe a szünetre.

Az előzetesen vártnál szorosabb első játékrész után összeállt a hazai védekezés, a kapuba pedig jó teljesítménnyel állt be Böde-Bíró Blanka. A labdaszerzéseket követő gyors gólokkal alig négy és fél perc alatt egy 6–0-s sorozattal messze az addigi legnagyobb különbséget alakította ki Golovin Vlagyimir együttese (26–19). Innen egy ízben két találatra még felzárkózott az északi szomszéd nemzeti csapata (29–27), veszélyeztetni azonban már nem tudta a magyar győzelmet.

A sikerből Szemerey tíz, Böde-Bíró hat védéssel vette ki a részét, a találkozó legeredményesebbjeként a szlovák együttesből Adriana Holejova, valamint a Mosonmagyaróváron kézilabdázó Lancz Barbora egyformán kilencszer talált be.