„A magyar bajnokság rendkívül kiegyenlített, egyetlen riválist sem szabad félvállról venni, minden ellenfelünket tiszteljük, és próbálunk a lehető legjobban felkészülni belőle. Most is ezt tettük a Falco esetében. Természetesen tudjuk, hogy még itt Sopronban is ők az esélyesek, de ez nem azt jelenti, hogy eleve feladnánk a mérkőzést. Bízom benne, hogy sok szurkoló eljön buzdítani a csapatot és sikerül egy számukra is élvezetes, jó meccset játszani velük. Ahhoz, hogy egy esetleges bravúrról beszélhessünk, szinte tökéletes játék kellene az első pillanattól az utolsóig, viszont látszik a fejlődés a csapatban, és ez a tendencia remélem, szombaton is folytatódik” – mondta a bajnoki kapcsán Gasper Potocnik, az SKC vezetőedzője.