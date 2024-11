Győrben minden álomszerűen folytatódott: 2021. február 1-jén az AC Milan szerződtette az ETO magyar utánpótlás-válogatott játékosát. A fiatalember akkoriban még alig múlt 17 éves (2003. november 7-én született Verbászon, tehát napokon belül a 21. életévét).

A Paolo Maldini által küldött repülőgép Milánóba, egyben az európai hírnév felé repítette a labdarúgót.

Kerkez Milos: indulás Milánóba és a karrier útján.

„Kerkez Milossal és az édesapjával nem szakadt meg a kapcsolatunk, amikor a játékos távozott az ETO-ból. Azóta is figyelemmel követtük Milos pályafutását, és Sebastijannal, az édesapjával is szoktunk időnként beszélgetni. Ők mindig hálás szívvel gondolnak a Győrben kapott lehetőségre, amely az első jelentős lépcsőfok volt Milos pályafutásában. Örülök annak, hogy ilyen fiatalon nagyszerű karriert futott be. Hiszen miután eligazolt a Milantól, a holland AZ-ben nyújtott teljesítményére már az európai topbajnokságokban is felfigyeltek. Innen került a Premier League-­be, Bournemouthba, ahova most meghívtak bennünket négynapos látogatásra” - nyilatkozta egy évvel ezelőtt a Kisalföldben dr. Soós Imre.

Dr. Soós Imrével, az ETO egykori ügyvezetőjével Bournemouthban.

"Kerkez Milos a szüleivel él a tengerparti, mintegy 200 ezres városban, és nagyon jól érzik magukat Angliában. A család sokat segít neki abban, hogy csak a futballra kelljen koncentrálnia.A focin és a pihenésen kívül másra nincs is ideje. Milos sokat fejlődött fizikálisan és taktikailag is, mióta Angliában játszik. Igazi sztárnak számít, és így is kezelik. Ezt személyesen is megtapasztalhattuk. Az édesapjával rendszeresen tartom a kapcsolatot, a Manchester City elleni meccs óta is beszéltünk, nagyon örült Milos remek játékának. Úgy tudom, a Liverpool, a Manchester United és a Chelsea is igyekszik megszerezni a játékost, kérdés, hogy melyik klub tud megegyezni a Bournemouth-szal. Úgy vélekednek, az sem baj, ha maradnia kell, mert jó helyen van és folyamatosan játszhat a Premier Leaugue-ben” - mondja a Kisalföldnek az ETO volt ügyvezetője.