MTK Budapest–ETO FC Győr

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, szombat, 16 óra.

A válogatottszünetet követően rendeznek újabb fordulót az első osztályban, melyben a nagyszerű formában szereplő ETO FC a fővárosba, az MTK otthonába látogat.

A két csapat augusztusban, Győrben találkozott egymással, s bár az ETO Lukic találatával már a 2. percben vezetést szerzett, Bognár két góljával fordítottak, s végül 2–1-re győztek a kék-fehérek.

„A debreceni mérkőzés után pihentünk egy-két napot, de utána a megszokott mederben zajlott a felkészülésünk, ahol nem csak a következő meccsre koncentráltunk, hanem a téli szünetig hátralévő ötre is. Próbáltuk a lehető legjobban felkészíteni a csapatot az előttünk álló akadályokra. Első lépésként az MTK-val találkozunk, ami egy jó formában lévő együttes, minőségi és tapasztalt játékosokkal teli, tehát nem vár ránk könnyű kilencven perc, de ami biztos, hogy nem feltartott karokkal megyünk Budapestre” – mondta a mai találkozó kapcsán Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője.



A forduló érdekessége, hogy a sereghajtó Kecskemét elleni „kiesési rangadón” mutatkozik be a Debrecen kispadján az új vezetőedző, Nestor El Maestro.

A hajdúsági gárda augusztus óta nyeretlen a bajnokságban, Máté Csabával zsinórban öt vereséget szenvedett, majd az ideiglenesen előrelépett Dombi Tiborral két döntetlent játszott.

Hasonló helyzetben van a Kecskemét, amely Gera Zoltán irányításával öt fellépésén még pontot sem szerzett, egy újabb kudarccal pedig még a Debrecentől is hét pontra távolodna el.

A címvédő és listavezető Ferencváros a legutóbbi öt meccséből csak kettőt nyert meg, és ezúttal sem vár könnyű feladat a zöld-fehérekre, ugyanis a Diósgyőrt fogadják, amely az előző két mérkőzésén a kupagyőztes Paks és a Fehérvár ellen értékes „skalpokat” gyűjtött be.



OTP Bank Liga, 14. forduló, szombat: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia FC, 13.30. Fehérvár FC–Újpest FC 18.30. Vasárnap: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC, 13.00. Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK, 15.30. Debreceni VSC–Kecskeméti TE, 17.45.