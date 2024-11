Szuperliga, női

Pápai Vasas TK–Ipartechnika Győr SE 1:7 (3195–3290)

Jól küzdöttek és eredményesen is játszottak a győri lányok. Bár a nagyarányú győzelem közepette voltak szoros egyéni összecsapások is, de összességében nem volt kérdés, melyik csapaté lesz a két bajnoki pont. Már az első párok után jelentős faelőny mutatkozott az Ipartechnika javára, amely a későbbiek során is folytatódott, így a végére magabiztossá vált a győzelem. Ezzel a két ponttal pedig a negyedik helyen zárta az őszi idényt a csapat mindössze egy ponttal elmaradva a dobogós helyezéstől.

Psz.: Bálintfy C. 588, Horváth S. 558, Tóth K. 553, Tóth-Móricz K. 543, Domján T. 534

Az ifjúsági mérkőzésen is győri győzelem született: Pápai Vasas–Ipartechnika Győr SE 1:3 (987–1026). Egyéni eredmények: Bíró A. 504, Karácsony D. 522.

NB I

Rába ETO Győr SE–Nagykanizsa TK 7:1 (3422–3327)

Szoros csatát hozott az első párok összecsapása, hiszen Cseh Máté 6 fás győzelme mellett Ambrus Gergő 3 fával ugyan, de alulmaradt ellenfelével szemben. A középső sorokban aztán Batki Tamás meggyőző, majdem 50 fás győzelmet aratott, míg társa, Saru Richárd is begyűjtötte az egyéni pontot, miután éppen elegendő, azaz egy fával bizonyult eredményesebbnek ellenfelével szemben. A zárópárosoknak már csupán a megszerzett előnyt kellett megtartani, Fincziczki Tamás és Koller Dániel is jó eredményt produkálva biztosították be a győri csapat újabb győzelmét.

Psz.: Koller D. 587, Batki T. 581, Cseh M. 573, Fincziczki T. 572, Saru R. 557

A fiatalok összecsapását a kanizsai csapat nyerte meg: Rába ETO Győr SE–Nagykanizsa 0:4 (888–1011). Egyéni eredmények: Szabó Gy. 439, Szöcs B. 449.

Mosonszentmiklós–Pápai Vasas 6:2 (3268–3234)

Szoros mérkőzésen, remek összecsapás kerekedett ki a két csapat találkozása alkalmával. Ragyogóan sikerült Horváth Ákos pályára lépése, aki az első sorban elért 590 fás egyéni eredményével megadta az alaphangot társai számára, akik éltek is a lehetőséggel. A folytatásban Pápai Tibor és Modrovits István ugyan alulmaradtak az egyéni összecsapásokban, de a többiek hozták az úgynevezett kötelezőt, így minden sornak megvolt az egyéni pontszerzője, miközben a faelőny megtartását is tudták biztosítani.