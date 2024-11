Éremeső 55 perce

Győri sikerek a nemzetközi karateversenyen

Baján rendezték meg a II. Omicron Kupa Kyokushin Nemzetközi Bajnokságot november 16-án, ahol Ausztria, Szlovákia, Szerbia és Románia is képviselte magát és a győriek most is szépen szerepeltek.

Fotó: Kaizen Dojo

A Kaizen Dojo 7 versenyzője vett rész a küzdelmeken, ahol Sensei Bokor Anita bíróként is szerepelt. Két kategóriában egymással is küzdöttek a Kaizenesek és így egymás mellett álltak a dobogón. Eredmények: Minden induló győri karatéka nyakába került érem: Bödecs Alexa 1. helyezés

Nagy Barbara 1. helyezés Gubucz Kata 2. helyezés

Sulyok Dávid 2. helyezés Kiss Melinda 3. helyezés

Borza Hunor Szilveszter 3. helyezés

Djilali-Saiah Lotti 3. helyezés

II. Omicron Kupa Kyokushin Nemzetközi Bajnokság - Győri éremeső Fotók: Kaizen Dojo

