Budafoki MTE– Gyirmót FC Győr

BMTE-sporttelep, vasárnap, 13.00. V.: Hanyecz.

A Vasas elleni hazai vereséget követően ezúttal Budafokon vár nehéz feladat a Gyirmótra, amely csütörtökön az ESMTK otthonában jutott tovább a MOL Magyar Kupában.

Tamási Zsolt, a Gyirmót vezetőedzője a továbbjutás öröme mellett bosszankodott is a túlórázás miatt.

- Nagy csalódás volt számomra, hogy plusz harminc percet játékkal kellett töltenünk a csütörtöki kupameccsen, de ebből is tanulnunk kell, hiszen a találkozón belül minden téren sokkal jobban kell koncentrálni. Biztosan jobb lett volna a rendes játékidőben lezárni a fontos kérdéseket, hiszen hétfőn este a Vasassal is jó iramú találkozót vívtunk és most csütörtökön is játszottunk, de el kell fogadnunk, ez így alakult, amivel szemben csak mi tehettünk volna, így megérdemeltük a plusz harminc percet. Remélem, nem fog hiányozni, lesz két napunk regenerálódni, felfrissülni a vasárnapi mérkőzésünkre. Szeretnénk a bajnoki küzdelmek során is javítani és megszerezni Budafokon a bajnoki pontokat - nyilatkozta a klub hivatalos honlapján.