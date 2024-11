Húsz év után Koroncóról a Budapesti Honvédhoz igazolt Gyertyás Róza cselgáncsos – számolt be róla közösségi oldalán edzője, Pákozdi Emil.

Gyertyás Róza nehéz szívvel hozta meg a döntést, de a továbblépés szempontjából ezt meg kellett tennie.

Gyertyás Róza húsz évig volt a koroncóiak versenyzője

„Amíg kis remény is volt arra, hogy az egyetemi évek után Gyertyás Róza visszatérhet Koroncóra, addig nem volt hajlandó eligazolni anyaegyesületétől. Számára sokkal kényelmesebb lett volna budapesti egyesületet választani, mert egyetemi évei alatt mégiscsak a fővárosban lakott. Ennek értelmében kértük meg a Budapesti Honvéd vezetőedzőjét, Toncs Pétert azzal a kéréssel, hogy Róza a válogatottbeli munkája mellett látogathassa a klub edzéseit. A vezetőedző minden feltétel nélkül engedélyezte kérésünket, ennek köszönhetően Szabó Tibor edző irányításával készülhetett Róza a versenyekre. Most már a helyzet úgy alakult, hogy Róza Budapesten marad. A Koroncói Tutti Judo Klub vezetése köszönetét és háláját fejezi ki a versenyzőnek a klub színeiben húsz esztendő során elért fantasztikus eredményeiért. Két U23-as Európa-bajnoki arany egyéniben, két csapat-bronzérem, junior Európa-bajnoki ötödik helyezés és számtalan Európa-kupa-érem mellett felsorolhatatlan hazai és nemzetközi eredmény fűződik Róza nevéhez. Bár Róza most eligazolt tőlünk, ő számunkra örökké koroncói versenyző marad” – búcsúzott tanítványától a koroncói klub vezetője.