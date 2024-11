A fogyatékossággal élőkről szól a csütörtöki és a pénteki nap a győri Széchenyi István Egyetemen. A programot a győri EMBERsÉG DSE szervezi.

Kertész Tamás főszervező évek óta nagy hangsúlyt fektet arra munkásságával, hogy a fogyatékossággal élők csoportjára felhívja a figyelmet.

A győri Széchenyi István Egyetem területén esedékes kétnapos program csütörtöki napján szakmai konferencia, pénteken inkluzív sportos aktivitás várja a résztvevőket. A meghívott előadók az ép és fogyatékos sporttal kapcsolatban, a „táplálkozás – mozgás – innováció – kreatív médiahasználat” témákról tartanak előadásokat a szemléletformálás jegyében, különböző szakmai nézőpontokkal gazdagítva az egyetem hallgatóinak és a jövő sportszakembereinek tudásbázisát.

Érzékenyítő játékok a fogyatékossággal élők és az épek részvételével

Pénteken hat állomáson folyamatosan menne majd a sportos, játékos, érzékenyítő aktivitások bevonva a régió ép és fogyatékossággal élő fiataljait is. A sportnapon debütál a Magyar Jégkorong Szövetségen belül létrehozott, integrált floor-curling sportág a különböző fogyatékossággal élő játékosok mellett a sportszövetségek és a média képviselőiből alkotott vegyes csapatokkal. A nemzetközi tapasztaltcsere és a kapcsolatépítés is fontos szerepet kap a két napon, hiszen a brnói és besztercebányai egyetem meghívott vendégei is részesei lesznek az eseménynek.

Az előadássorozat az online térben is megtekinthető lesz az alábbi linken: