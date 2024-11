FC Sopron–ETO Akadémia

Sopron, Városi Stadion vasárnap, 13 óra. V.: Papp Á.

A soproniak még mindig adósak szurkolóinak egy hazai győzelemmel.

„Valóban borzalmas a hazai mérlegünk, ezen mindenképp muszáj javítanunk. Az ETO Akadémia szereplése ugyan kissé hektikus a szezonban, de jobb, mint az elmúlt bajnokságban volt. Jó pár játékosuk átlag feletti futógyorsaságú, oda kell figyelnünk rájuk is. Nehéz találkozóra számítok, sok függ attól, mennyi lesz ellenfelünknél a visszajátszó” – emelte ki a soproniak edzője, Bücs Zsolt.

A győriek legutóbb Komáromban győztek, s lendületből szeretnének visszavágni vendéglátóiknak.

„Ellenfelünk nagyon erős a labdaszerzéseiket követő átmenetekben, erre nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Szeretnénk visszavágni a nyári vereségünkért. Nagyon fiatal csapattal megyünk Sopronba” – szögezte le Nagy Ádám a zöld-fehérek fiatal szakvezetője.



Gyirmót FC Győr II–Puskás Akadémia II

Gyirmót, Alcufer Stadion, vasárnap, 11 óra. V.: Juhász D.

A két fiatal gárda közül a vendégek tűnnek esélyesebbnek, igaz, a hazai csapat játékban már mindenképp javuló formát mutat.



Komárom–Credobus Mosonmagyaróvár

Komárom, vasárnap, 13 óra. V.: Jakab.

Zsinórban a tizedik mérkőzését is megnyerte legutóbb a Lajta-parti együttes, amely most már idegenben is egyértelmű esélyesként lép pályára, bárki legyen a csoportban az ellenfele.



A további program, vasárnap: Dorog–Érd, Balatonfüred–Haladás-MÁV, Kelen–Veszprém, III. ker. TVE–Budaörs, Bicske–Újpest II, 13 óra.

A bajnokság állása

1. Bicske 16 13 0 3 30 – 9 39

2. M.-óvár 16 11 4 1 25 – 5 37

3. Veszprém 16 10 2 4 22 – 13 32

4. Budaörs 16 8 2 6 30 – 24 26

5. ETO Akadémia 16 8 2 6 30 – 31 26

6. Puskás A. II 16 7 4 5 23 – 17 25

7. III. ker. TVE 16 7 3 6 36 – 27 24

8. Érd 16 7 2 7 18 – 15 23

9. Balatonfüred 16 6 3 7 17 – 20 21

10. FC Sopron 16 5 6 5 20 – 21 21

11. Újpest II 16 6 2 8 22 – 22 20

12. Komárom 16 4 5 7 21 – 22 17

13. Dorog 16 4 5 7 20 – 27 17

14. Kelen SC 16 3 2 11 11 – 32 11

15. Haladás 16 1 7 8 19 – 36 10

16. Gyirmót II 16 2 3 11 17 – 40 9