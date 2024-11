Békéscsaba–Agrofeed UNI Győr 60–83 (24–14, 10–21, 14–27, 12–21)

Békéscsaba, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: Sallai, Domán, Fülöp.

UNI Győr: KÁMÁN B. 14/6, Nagy T. 12/12, Linczmaier, Kámán K. 8, Horváth Á. 7/3. Cs.: BAKON 32/21, Gombos 3/3, Köcse 7, Dani. Edző: Lógár Bence.

Lógár Bence: – Az elmúlt két-három hétben megváltozott a csapat hozzáállása. Úgy gondolom, sokkal jobb lett és ez meg is látszik az eredményeken, illetve a mutatott játékon. Múlt héten a Veszprém ellen és most itt, Békéscsabán is. Ezen az úton kell tovább mennünk, lépcsőről lépcsőre fejlődnünk és biztos vagyok benne, hogy sikert fogunk elérni.

Tiszaújváros–SMAFC 1860 Soproni Egyetem 105–70 (28–22, 28–13, 22–20, 27–15)

Tiszaújváros, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: Rácz, Marton, Nagy Zs.

SMAFC: SOÓS 8, Böhm 6/6, Füzi 3, RÁTVAY T. 16/12, RÁTVAY B. 30. Cs.: Radványi 2, Bakk 5/3, Pokker. Edző: Farkas Dávid.

Farkas Dávid: – Úgy vélem, az idei bajnokság kettészakadt. Öt csapat kiemelkedik a mezőnyből, a többiek pedig azért küzdenek majd, hogy bejussanak a playoffba. Nekünk sem lehet idén más a célunk, mint az, hogy ott legyünk a nyolc között. Nyilván ott már egy új bajnokság kezdődne, talán akkor rendezni tudnánk sorainkat, de egyelőre próbálunk hazai pályán erősek maradni, igyekszünk megvédeni a hazai pályát riválisainkkal szemben minél több győzelemmel. Sajnos idegenben még nem vagyunk versenyképesek, rengeteg hiányzónk van. A mai U21-es mérkőzésen is lesérültek ketten, tehát nyolcan tudtunk a felnőtt mérkőzésen szerepelni. Ez persze nem von le semmit a hazai csapat érdeméből. Ebben a felállásban egy negyedik bírtuk a mérkőzést, utána jött egy 24–0-s futás, de abszolút nem tudom a játékosaimat hibáztatni érte, hiszen itt voltak, küzdöttek, többen a munkából ideesve érkeztek az ország túloldalára, úgyhogy le a kalappal előttük is.