Farkas Dávid: – A második félidőben már azt láttam, amit szeretnénk képviselni ebben a szezonban is. Az első félidőben puhán védekeztünk, összesen négy személyi hibát ütöttünk, ez megengedhetetlen. Félidőben ezen javítani tudtunk, agresszívabbá vált a védekezés, meg is kaptuk a személyi hibákat, háromszor annyit, mint az első húsz percben, de ezért én vállalom a felelősséget. Ennek köszönhetően támadójátékunk is gördülékenyebbé vált, megtaláltuk alsó posztos embereinket is, és sikerült kijavítani legutóbbi hazai bakinkat.