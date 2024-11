SERCO UNI Győr–Valencia 74–86 (13–23, 14–24, 23–18, 24–21) Győr, női Euroliga-mérkőzés, 400 néző. V.: Jurcevic (horvát), Mekelova (szlovák), Ignatiou (ciprusi). UNI Győr: Angyal B. 3/3, DUBEI 15/9, CARLETON 18/3, Telenga 1, Kiss V. 8. Cs.: DOMBAI 10, Goree 4, Bach 6, Garbin 9/3, Ruff-Nagy D. Edző: Cziczás László. Valencia: Romero 6, CASAS 14/6, Iagupova 15/9, VITOLA 15/3, MAVUNGA 12/3. Cs.: Alexander 6, ALBA TORRENS 13/9, Turner 2, Erauncetamurguil 2, Florez 1, Jelenc. Edző: Ruben Burgos.

A Valencia 5–0-val kezdett a Valencia, két perc után Dubei triplából szerezte az első győri kosarat, majd ugyanő középtávolról is eredményes volt (5–7). Egy újabb spanyol 5–0-s rohanást Kiss Virág zárt le, majd Dombai kosara után a 6. perc elején időt kértek a spanyolok (9–12). A folytatásban egy 6–0-s futást mutattak be a vendégek, így Cziczás László kérette magához a csapatát (9–18). Valencia-triplával folytatódott a meccs, Bach kosara után tíz pontra jött vissza az UNI Győr (13–23). Kiss Virág két kosara nyitotta a második tíz percet. A Valencia másfél perc után büntetőkből volt először eredményes. Nem sokkal később ismét tíz pont fölé nőtt a különbség (15. perc: 17–31). Garbin törte meg a hosszabb kosárcsendünket. A 17. percben 38–19 volt a vendégek javára, indokolt volt az újabb időkérés Cziczás Lászlótól. A félidő hajrájában húsz pont fölé nőtt a különbség (22–43), Dubei triplája, majd Bach szépen végigvitt lerohanás végén szerzett kosara jelentette a kapaszkodót (27–43). Két negyed után 47–27 volt oda.

Telenga osztott ki egy sapkát a második félidő elején, majd Kiss Virág szerzett kosarat. Hamar jött a válasz a vendégektől. A 23. perc elején Dubei triplájával 33–49-re módosult az állás. Hamar csinált egy 8–0-s rohanást a Valencia, Dubei, majd Carleton is eredményes volt, sőt, a kanadai egy büntetőt is dobhatott, sőt, újra ő szerzett kosarat (40–57). A szakasz hajrájában állandósult ez a távolság a két csapat között, a zárószakasz előtt 15 pont volt a hazaiak hátránya (50–65). Garbin dobta az utolsó tíz perc első kosarát, Alba Torrens triplával felelt. Carleton kosarával és két büntetőjével belépett 10 pont alá a győri csapat (60–68). Vitola egy hármassal nyugtatta csapatát, de elkapta a fonalat az UNI Győr, főleg Carleton, aki beemelt egy triplát, amivel már csak hat pont mínuszban voltak a zöld-fehérek. Időt is kért a Valencia (65–71). Még közelebb jöhetett volna a győri együttes, de kimaradt a lehetőség, Vitola meg újra csapata számára fontos kosarat szerzett, majd hamarosan már ismét tíz pontnál nagyobbra nyílt az olló (65–77). Ezzel eldőlt a mérkőzés. A győri csapat azért mindenképpen dicséretet érdemel, hogy a negyedik negyed közepén nyílttá tudta tenni a mérkőzést, de végül hatodik Euroliga-meccsét is elveszítette. Folytatás az Európa-kupában.