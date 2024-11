Huszár Marcell, az ETO tehetséges játékosa az elmúlt nyáron egy évre kölcsönbe Diósgyőrbe került. Az NB I-ben Fehérváron mutatkozott be és eddig három mérkőzésen lépett pályára. A legutóbbi fordulóban a Ferencváros ellen kezdő volt és ekkor megszerezte az első NB I-es gólját is az ETO volt futballistája..

Huszár Marcell az ETO volt játékosa a Diósgyőr mezével.

„Nagyszerű érzés volt a hálóba találni, talán azért is, mert a Ferencváros ellen szereztem a találatot a Groupamában és ráadásul pontot is ért - emlékezik a 19 éves Huszár Marcell. - A mérkőzés után rengeteg gratulációt kaptam, szinte folyamatosan csörgött a telefonom.”

A Ferencváros ellen bal odali támadóként kapott szerepet a kezdőcsapatban.

„Megbeszéltük az edzőmmel, hogy ez a poszt fekszik nekem a legjobban, ezért első sorban itt számol velem - folytatja Huszár Marcell. - Az ETO-ban az NB III-ban szintén ez volt a helyem, utána az NB II-ben lett belőlem center. Örülök, hogy visszatértem a bal oldalra, mert itt érzem a legjobban magam. ”

A nyáron azzal a szándékkal adta kölcsön az ETO, hogy emberileg és szakmailag is fejlődjön Diósgyőrben.

„Úgy érzem, eddig minden ennek megfelelően történik, a lehető legjobb úton haladok. Diósgyőrben most megkapom a bizalmat és ez nagyban meghatározza a hangulatomat. Tetszik a klub és a város is. Nyárig még sok idő van, nyilván majd ráreünk akkor eldönteni, milyen legyen a folytatás.”

Decemberben pályára lépne az ETO ellen

Fél szemmel természetesen az ETO szereplését is figyelemmel kíséri.

„Annál is inkább, mert ott játszik a legjobb barátom Tóth Rajmund személyében. Gyakran beszélünk egymással telefonon. A kora őszi meccsen nem játszottam az ETO ellen, de remélem, Győrben az idei utolsó fordulóban ellenfelekként is találkozunk a pályán.”