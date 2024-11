Eneo Bitri góljával a győri csapat pontot mentett a 89. percben Debrecenben, ezzel az egy ponttal azonban Győrben szinte mindenki elégedetlen. A mérkőzés képe és a helyzetek alapján az ETO-nak nyerni kellett volna, így inkább két pontot veszítettek, minthogy egyet szereztek. Ezzel megőrizték ugyan nyolc meccses veretlenségüket az NB I-ben - ehhez hozzávehetjük a két sikeresen megvívott MOL Magyar Kupa-mérkőzést is -, ez igen dicséretes mérleg, csakhogy az ominózus nyolc meccsből mindössze hármat sikerült megnyerni, a döntetlen viszont kevésbé fizet jól a hárompontos rendszerben. Ez látszik is a bajnoki táblázaton.

Az ETO pontot mentett vagy két pontot veszített Debrecenben? Fotó: eto.hu

Borbély Balázs a Debrecen elleni mérkőzése változtatott a kapus poszton, Gyurákovics Erik helyett Samuel Petrás került be. A szlovák kapus nagy hibát nem vétett, de nagyon sokat nem is tudott hozzátenni a győri csapat teljesítményéhez.

Az ETO védőmunkája a meccs nagy részében a szokott minőséget hozta, viszont olyan súlyos hibákat is elkövettek a játékosok, amik ezen a szombaton nem fértek bele. Az első debreceni gól előtti tragikomikus jelenetek önmagukért beszéltek, a jelentős létszámfölényben lévő vendégek több alkalommal sem tudtak hárítani. A második hazai találatnál létszámra ismét megvoltak a kapu előtt, de Stojkovicot senki nem támadta meg a tizenhatoson belül.

A labda kihozatalával is gyakran akadtak gondok, elég sok volt a pontatlan előre adás, a felesleges labdavesztés. A hátvédsorból hiányzott Szépe János és Daniel Stefulj, velük stabilabb a hátsó alakzat.

A középpályán Samsindin Ouro és Tóth Rajmund ezúttal is jó teljesítményt nyújtott. A fiatal Tóth mind markánsabban veszi ki a részét az ETO teljesítményéből. Ouro az egyik legjobb igazolásnak tűnik kiegyensúlyozott játékával, a vezető gól előtt gólpasszt adott, győri vezetésnél viszont nagy helyzetben hibázott.

Samsindin Ouro, az ETO játékosa akcióban.

ETO: Bitri ismét lőtt gólt

Az ETO-ban ismét eredményes volt Eneo Bitri. A csapatkapitánnyá előlépett lelkes albán három találatával jelenleg házi gólkirály, az ő dicsérete mellett ez sok mindent elárul az elöl játszók produkciójáról. Bár az igaz, egy csapat szempontjából mindegy, ki rúgja a gólt, csak megszülessen.

Házi góllövőlista 3 gól: Eneo Bitri 2 gól: Nadhir Benbouali, Claudiu Bumba 1 gól: Deian Boldor, Mamady Diarra, Zeljko Gavric, Matija Krivokapic, Nenad Lukic, Samsindin Ouro, Daniel Stefulj

Ki lesz a center? - tettük fel a kérdést a mérkőzés felvezetésében. A Nyíregyháza ellen Nadhir Benbouali idén másodszor is megsérült, Debrecenben nem volt bevethető, az algír támadó hiányában támadtak is gondok az összeállítást illetően. Végül a sérüléséből nemrégiben felépült Claudiu Bumbára esett a vezetőedző választása. Jó megérzés volt, hiszen a csatár gólt szerzett, és ezen kívül is részese volt veszélyes támadásoknak. Talán ha kevésbé önző, most nem egy, hanem három pont állna a csapata neve mellett. Látszik, hogy második ligás Somorjától érkezett Matija Krivokapic vagy Mamady Diarra és Christopher Kröhn csak kényszermegoldás az ETO számára, Huszár Marcell és Farkas Balázs kölcsönadásával, Nenad Lukic száműzésével pedig jelentősen csökkent a bevethető centerek száma. Beszédes adat, hogy a támadó középpályásnak igazolt és nagy fogásként beharangozott Oujdi Sahli tizenkét forduló alatt egyetlen gólt sem tudott elkövetni.