Hétfőn az eddig 9 tagú elnökség minden tagja benyújtotta lemondását, a klubot négy éve irányító Guntram Thurnher, aki elnök és az egyesület által 100 százalékban tulajdonolt kft. ügyvezetője is volt, utóbbi feladatköréről is lemondott. Emiatt küldöttgyűlést kellett összehívni, mely első körben módosított az alapszabályt, a kilenc helyett hat tagja lesz az elnökségnek. Az elnöki pozícióra két jelölt volt, végül az elnökválasztás során egyhangú döntéssel a küldöttek Horváth Pétert, a klub korábbi kommunikációs vezetőjét, nyártól pedig operatív igazgatóját választották meg öt évre a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sport Egyesület elnökének.

A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sport Egyesület élére az elnökválasztás során Horváth Péter, az eddigi operatív igazgató került.

Fotó: Kerekes István

„Nagy megtiszteltetés volt már az is, mikor felkértek erre a pozícióra, az meg különösen az, hogy engem választottak meg. Bevallom, nem könnyű most a helyzet, de nemes feladat is egyben. A következő időszakban a legfontosabb feladat, hogy a kft. ügyvezetői pozícióját betöltsük, illetve már a közeljövőt tekintve a klub stabil működésének megteremtését biztosítsuk. Nem titok, a Mothersonnal lejár a névadói szerződésünk, így velük is egyeztetni, tárgyalni kell, ahogyan természetesen a várossal is” – kezdte Horváth Péter elnök, akinek munkáját az elnökségben Szabó Miklós, Mosonmagyaróvár polgármestere, a Motherson képviseletében Tibori-Pál Levente és Póda Péter, továbbá Kránitz János, valamint Szász-Fejér István segíti.

Gyorsan történt minden, ráadásul nyakunkon egy komoly rangadó, mely az elmúlt időszak eredményei miatt még fontosabb, mert egy jó eredménnyel felzárkózhatunk a középmezőnyre, ellenkező esetben viszont jelentős lesz a lemaradásunk a riválisokkal szemben. Szóval most egyértelműen ez a meccs a prioritás, az első csapat zavartalan felkészülése kiemelt fontosságú

– tette hozzá az új klubvezető, aki azt is elmondta: az elmúlt időszak viharos volt, de célja, hogy nyugodt légkört teremtsenek a klubnál és az NB I-es csapatnál egyaránt.

Az elnökválasztás utáni tervek

„Egyet ígérhetek, mindent megteszek az MKC sikerességért. Volt szerencsém a klub mindhárom elnökével együtt dolgozni, mindegyiküktől tudtam tanulni, és ezt a tudást, alázatot szeretném a klub javára fordítani. Nyilván a kirakatban az élvonalbeli csapat van, de ne feledkezzünk meg a közel háromszáz tagot számláló utánpótlásról sem, nekünk elsősorban ezeknek a gyerekeknek a sportolása az elsődleges, hiszen ők jelentik a bázisát a klubnak. Abban is biztos vagyok, hogy a jövőben az olyan méltatlan támadásokra, melyek az elmúlt időszakban érték a klubot, egyes embereket, reagálni fogunk, mert kötelességünk megvédeni az itt dolgozókat. Nem kerülhet a mosonmagyaróvári kézilabdázás többet ilyen helyzetbe, mert ennél sokkal többet érdemel. Fel kell építenünk azt a jó kapcsolatot a szurkolókkal, szülőkkel, ami korábban jellemezte az egyesületet. Sokat kell tennünk azért, hogy mindenki klubja legyen az MKC Mosonmagyaróváron és a környéken, és el kell érnünk, hogy ide mindenki szeressen járni kézilabdázni, dolgozni. Azt is hangsúlyozom, hogy bár a felnőttcsapatnak voltak gyengébb mérkőzései az elmúlt fordulókban, de mindenki iránt töretlen a bizalom, és amint azt már említettem, most arra kell koncentrálni, hogy a szerdai meccs a lehető legjobban sikerüljön” – fogalmazott Horváth Péter, aki az első csapattal kapcsolatos távolabbi elvárásokról elmondta: annak ismeretében lehet kitűzni célokat a csapat elé, ha már tudják, milyen költségvetés áll rendelkezésükre. Éppen ezért tartja kulcsfontosságúnak a Mothersonnal és a várossal való tárgyalást. Azt egyébként hozzátette a fiatal sportvezető, hogy a távozó elnök, Guntram Thurnher továbbra is marad támogatóként a csapat mellett.