Az összecsapást a hazaiak kezdték jobban, Vári Barnabás találatával már a 9. percben vezetéshez jutott a Mezőörs. A hazai drukkereknek nem kellett sokáig várniuk a következő gólra, Végh Tibor ugyanis a 12. percben növelte csapata előnyét.

„Nagyon jól kezdtünk, bevallom, kicsit meg is lepett a gyors, kétgólos vezetésünk. Szünetig nem is volt gond, s ha kihasználjuk még az első félidőben adódó ziccerünket, szerintem el is dőlt volna a meccs” – mondta a mezőörsiek második gólját jegyző Végh Tibor.

A szünet után – Orbán István 46. percben szerzett találatával – szinte azonnal szépített a Koroncó, majd a 68. percben a rutinos vendégtámadó, Szabó Zsolt révén egyenlített is a vendégcsapat.

„Gyorsan jött a szépítő gól, később pedig – igazi nagy helyzet nélkül – aztán egy másik pontrúgásból az egyenlítés. Sajnálom, hogy nem sikerült otthon tartani mind a három pontot, de baj nincs, akkor is nyílt maradt volna a bajnokság, ha megnyerjük a rangadót. Így most nem biztos, hogy az élen telelünk, de meglátjuk, még ez is előfordulhat, hiszen nekünk még egy elmaradt meccsünk is hátravan az őszi szezonból” – tette hozzá a mezőörsi játékos.

„Igazságos a döntetlen, az első félidőben a hazaiak, a szünet után mi voltunk a jobbak. Érdekesség, hogy mind a négy gól pontrúgás után született, s talán ebben a nagy szél is közrejátszott” – mondta a korábban élvonalban is szereplő Szabó Zsolt, aki szerint nagyon jó közösség alakult ki Koroncón.

„Évek óta együtt van a csapat magja, s nagyon jó az öltözőben is a hangulat. Csak a játékra kell koncentrálnunk, s bár a pályánk felújítása miatt szinte minden meccsünket idegenben játszottuk, most már pontelőnyünk is van. Ez, és főleg hogy tavasszal várhatóan már odahaza lesznek a mérkőzéseink, nagy előny lehet számunkra.”