Az ezer sebből végző gárda összefogásból, küzdeni akarásból eddig csillagos ötösre vizsgázott. A nehézségek ellenére hétvégén is szép eredményt ért el a bajnokság 3. helyezettje ellen. A soproniak a Veszprém otthonából egy ponttal utazhattak haza.

Kocsis Ármin (jobbra) egyre jobb formában. Fotó: gyirmotfc.hu

„A szünet után sikerült jól cserélnünk, s végül reális döntetlen született, ami azt gondolom, nem rossz eredmény egy dobogós csapat otthonában. Amiben hiányérzetünk lehet, azok a hazai elhullajtott pontok. A hazai sikertelenség okait átbeszéltük a játékosokkal, stressz nincs bennük, egyszerűen nem tudjuk lezárni otthon a mérkőzéseket” – mondta Bücs Zsolt edző.

Veszprémben az egész csapat nagyot küzdött, de az együttes egyik legjobbja a két gólpasszt adó Kocsis Ármin volt. A soproni Dybalának is becézett játékos, akinek (ahogy arról a Kisalföldben korábban írtunk) gólöröme megegyezik az argentin világbajnokéval, nemrég tért vissza a pályára.

„Úgy éreztem, a betegségemet követő első három fordulóban jól játszottam, majd jött egy kisebb hullámvölgy. Az elmúlt három mérkőzésen azonban egyre jobb formába kerültem és gólpasszokkal tudtam segíteni a csapatot – mondta érdeklődésünkre Kocsis Ármin, aki a folytatásról is beszélt: – Az öltözőben nagyon jó a hangulat. Hála istennek a pozitív gondolatokat ki is visszük a pályára. Reméljük, az utolsó fordulókban is a szebbik arcunkat mutatjuk majd. Két rangadót játszunk még, bizakodom, hogy szurkolóink támogatni fognak minket és a végén együtt örülhetünk” – tette hozzá a soproni játékos.