Ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazással újabb négyéves ciklusra Szabó László kommunikációs szakembert választották meg elnöknek a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) pénteki tisztújító közgyűlésén.

A sportvezető - aki egyedüli jelölt volt a posztra - 2015 óta tölti be a tisztséget, azóta most harmadszor választották újra. Az alelnök ugyancsak egyhangú szavazással továbbra is Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője maradt.

A közgyűlés elején Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára úgy fogalmazott, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság az előző években minden téren előrelépett és hatalmasat fejlődött. Hozzátette: megnyugtató, hogy az MPB-nél a szervezeti munka is professzionális. Mészáros János, a Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke szerint a magyar parasportolók fantasztikus eredményeket értek el, az előző ciklus anyagi és erkölcsi szempontból is sikeres volt, Deutsch Tamás pedig a közös munka fontosságát emelte ki. Molnár Zoltán, a Magyar Edzők Társaságának elnöke arról beszélt, hogy a magyar fogyatékkal élő sportolók Párizsban a paralimpiákat tekintve minden idők hatodik legjobb eredményét érték el, viszont most volt az első alkalom, hogy az ország megismerte a parasportolók életét. "A magyar sport egyik sikertörténete, hogy a fogyatékos sportolók ma olyan megbecsülést élveznek, amilyet a Magyar Paralimpiai Bizottság 1997-es megalakulásakor elképzelhetetlennek tartottak" - fogalmazott.

Az elnökségi beszámolóban Szabó László felidézte, hogy 39 magyar sportoló kvalifikálta magát a párizsi paralimpiára, ahol összesen 15 érmet - 5 aranyat, 6 ezüstöt és 4 bronzot - nyertek, az éremtáblázaton pedig a 26. helyen végeztek, és "ha kicsit szerencsésebbek, akkor ebből akár egy 20. hely is lehetett volna". Így a magyar fogyatékos sportolók 1972 óta már összesen 175 érmet szereztek. A pénzügyekkel kapcsolatban az elnök elmondta, hogy a magyar parasport idén 1,434 milliárd forint állami támogatásban részesült és emellé még 60 millió forint szponzori pénzt is sikerült szerezniük - ilyen magas összegekre még sosem volt példa az MPB történetében.