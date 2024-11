A SERCO UNI Győr kanadai légiósa, Bridget Carleton teljesítményével és személyiségével tavaly belopta magát a győriek szívébe. A közelmúltban visszatért a csapathoz. A mögöttünk hagyott időszakról és az idei magyarországi terveiről kérdezte a kiváló kosarast a győri klub honlapja.

A jelenleg Magyarországon játszó légiósok közül Bridget Carleton, a győri kosarasok kanadai játékosa az egyik legsikeresebb sportoló.

Fotó: Rébay Viktor / Forrás: gyorikosar.hu

– Április végén utazott vissza Minnesotába az előző szezonban, a Szekszárd elleni győztes elődöntő után. Követte a döntő küzdelmeit? Mit gondol a végső eredményről és a megszerzett ezüstéremről?

– Amikor tudtam követtem, de elég nehéz volt az időeltolódás, meg persze az edzőtábor miatt is. Nagyon büszke vagyok arra, amit a szezon során mutattunk. Másodikok lettünk az alapszakaszban és végül döntőig meneteltünk. Jó móka volt harmadik meccsig elmenni a Szekszárddal. Büszkék lehetünk az ezüstre, és remélhetőleg idén eggyel előre tudunk lépni.

– Repülőrajtot vettek a WNBA-ben a Lynxszel, nyolc meccset nyertek a tízből, illetve júniusban a Commissioner’s Cup-ot is behúzták. Érezték már akkor, hogy ez egy különleges szezon lehet?

– Már az edzőtáborban is éreztük a kémiát egymás között, aztán fontos volt a jó rajt is, hiszen a WNBA nagyon kiegyensúlyozott, bárki megverhet bárkit. Amikor megnyertük a Commissioner’s Cupot akkor mondtuk először ki egymás között, hogy ez valami különleges is lehet. Érdekes, hiszen a csapatunk szinte teljesen új kerettel készült, de tudtuk belül, hogy jók lehetünk, csak sokat kell érte dolgozni. A kupagyőzelemre mindenki felkapta a fejét, hogy a Lynx jó csapat, és akkor már tudtuk, hogy ez szép idény lesz.

– Milyen érzés volt megnyerni a Commissioner’s Cupot korán a szezonban? Napheesa Collier még az MVP-trófeáját is felajánlotta a végén, olyan jól játszott…

– Nagyon jó! Mindig, amikor bajnokságot, vagy kupát nyersz, abból származik valami előny. Nekünk az volt, hogy mi is rájöttünk, mennyire jók vagyunk. Odajutni, majd megverni egy nagyon erős New Yorkot, akik végül a bajnokságot is nyerték, lenyűgöző érzés. Büszkék vagyunk rá és egyértelműen kiemelkedik ebből a szezonból. Én is jól dobtam a döntőben. (nevet) Ettől függetlenül teljesen csapatérdem volt a győzelem, és bár Phee tényleg odaadta az MVP-címet, én mondtam, hogy tartsa meg nyugodtan. (nevet)